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小雪財運排行榜出爐！天蠍座奪冠 天秤、金牛靠人脈與變現進帳

TOP 5：天秤座

TOP 4：獅子座

▲獅子座有望靠承擔重要任務爭取年終獎金。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

TOP 3：摩羯座

TOP 2：金牛座

TOP 1：天蠍座

▲天蠍座憑藉低調布局與過去累積的成果，登上財運冠軍。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

天氣逐漸轉涼，11月22日將迎來二十四節氣中的「小雪」，也意味著2026年進入年末倒數階段。小孟塔羅雲蔚老師點名5大星座，小雪過後財運有望升溫，天秤座可透過聚餐拓展人脈、爭取佣金；獅子座靠承擔重任與工作成果爭取年終及升遷；摩羯座整理帳務、控管支出，有望增加存款；金牛座出售閒置名牌與收藏品，將物品轉為現金；天蠍座則憑藉低調布局與客戶經營，迎來業績、分紅收成。年底聚餐、尾牙及感恩活動接連登場，天秤座有機會在社交場合遇到賺錢機會。雲蔚老師指出，天秤座擅長溝通，能從聊天中掌握客戶需求，也可能讓原本停滯數月的合作重新啟動。善用過去累積的人脈，在主管、客戶及廠商之間牽線媒合，就有機會獲得佣金、介紹費或額外業績獎金。看似平常的聚會，可能成為年底增加收入的契機。年底公司進入業績衝刺階段，獅子座反而有機會在工作壓力中展現能力。面對同事不願接手的困難專案，獅子座敢於承擔責任，並憑藉決策力與領導能力帶領團隊突破困境。雲蔚老師認為，這段期間的努力容易受到主管及高層注意，尤其是成功拿下訂單、達成年度目標的人，年底有望在績效獎金、年終獎金或升遷方面獲得回報。摩羯座的財運主要來自穩健管理，而非意外之財。小雪過後，不妨重新檢視每月固定支出，取消長期未使用的訂閱服務，也可確認是否有忘記申請的津貼、補助或其他款項。此外，過去持續投入的長期理財計畫，也可能迎來檢視成果的時機。雲蔚老師指出，摩羯座不容易受到促銷活動影響，只要維持消費紀律、避免不必要的支出，就有機會在年底累積更多存款，甚至省下一個月薪水。金牛座年底的招財機會，可能藏在家中閒置已久的物品裡。雲蔚老師建議，可趁這段時間整理保存良好的名牌包、服飾及絕版收藏品，透過二手平台尋找買家。隨著年末送禮需求增加，部分具有收藏價值或市場需求的商品可能更容易成交。金牛座若能掌握行情、合理訂價，就有機會將閒置物品換成現金；平時購物時再搭配比價及折扣，也能同時做到增加收入與節省開銷。本次小雪財運榜由天蠍座拿下第一名。雲蔚老師分析，天蠍座過去一年可能承受不少工作壓力，包括客戶反覆修改需求、面對市場競爭等，但先前累積的經驗與努力，有機會在年底逐漸轉化為成果。相較於積極表現，天蠍座更擅長觀察局勢、掌握關鍵資源，可能早已鎖定重要客戶，或談妥具有發展潛力的合作案。若能精準分配資源，把握獲利較高的項目，年度業績、分紅及獎金都有機會迎來收穫。