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美國總統川普人在中國深圳出席亞太經濟合作（APEC）峰會期間，再度公開力挺輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳。川普接受美國福斯新聞（FOX News）專訪時，形容黃仁勳離開輝達是「一場悲劇」，直言「有些人是無法被取代的」；被問到黃仁勳的婚外情是否構成國安風險時，川普只淡淡回應「我沒聽說過」。這場專訪由福斯新聞白宮資深特派員海因里希（Jacqui Heinrich）在深圳進行，據報導於18日錄製，也就是川習會前一天。被問到和中國國家主席習近平會面時，是否談到黃仁勳一事，川普表示：「我們沒有討論，我可能只是很簡短地提到，因為這實在是一場悲劇。他是一個非常聰明的人。」川普也透露，他和習近平聊了一整晚，話題有談到人工智慧（AI）。對於黃仁勳能否回鍋，川普說：「坦白說，我很樂意，我不知道董事會怎麼想，他們有自己的想法，但你無法取代人，有些人是無法被取代的。」他也大讚黃仁勳「領先了10年」，並強調輝達的Blackwell晶片，比其他任何晶片都領先10年。川普還打出「天才牌」。他表示：「順帶一提，我們必須照顧我們的天才，我們沒有那麼多天才。當我們有像黃仁勳這樣聰明的人，我們不能說『喔，他做了這件事』。」川普甚至拿特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）舉例，說自己在第一任期幫了馬斯克很多，當時馬斯克遇到大麻煩，「如果沒有我，今天可能就沒有馬斯克了」。更引發討論的是，川普在專訪中談到美中間諜議題時直言：「大家說中國監視我們，我們也監視他們。我不能告訴你我們做了什麼，但我認為我們做得比中國更好。」南韓《首爾經濟日報》分析，這段話雖然是在討論中國與伊朗分享情報時說的，但外界普遍認為，川普也在暗指黃仁勳的醜聞，有淡化事件的意味。事實上，這已經不是川普第一次替黃仁勳說話。黃仁勳12日辭職當天，川普接受電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）訪問時，就曾主動提起自己頒給黃仁勳的國家科學獎章，並說「這真是件糟糕的事，看到事情演變成這樣，真的令人難過」。16日川普啟程出訪亞洲前，被問到是否樂見黃仁勳回歸，也表示「當然不介意」，認為黃仁勳「已經學到很大的教訓」。川普還說，黃仁勳現在有兩件事要處理，一件是棘手的家庭問題，另一件則是他想做的事，也就是賣晶片。川普為何如此力挺黃仁勳？美國有線電視新聞網（CNN）分析，原因包括川普本人的性格與經歷，以及輝達在美國AI產業的關鍵地位。不過，輝達董事會目前仍維持不讓黃仁勳回任的立場；黃仁勳本人則將在12月1日接受美國眾議院三個委員會的閉門約談。