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Sony復刻47年前經典耳機！台灣1590元起

▲Sony復刻47年前經典設計，推出MDR-3R有線耳機，台灣售價1590元，上市後掀起搶購熱潮，官方網站目前顯示缺貨。（圖／翻攝Sony官網）

台灣門市也缺貨！店員透露至少等1至2個月

為何有線耳機重新爆紅？免充電、復古造型成賣點

無線藍牙耳機當道，沒想到有線耳機竟然賣到缺貨！Sony近日推出全新有線耳機MDR-3R，復刻1979年初代Walkman隨身聽的經典設計，台灣11月20日開賣，售價1590元，才上市就掀起搶購熱潮，《NOWNEWS今日新聞》記者實際向台北Sony直營門市詢問，店員透露，這款耳機非常搶手，據他了解，幾乎所有門市都缺貨，消費者要有耐心排隊等待的心理準備，預估至少得等上1至2個月。眼看聖誕節即將到來，若想買來當交換禮物，恐怕得碰碰運氣。Sony這次推出的MDR-3R，以1979年隨初代Walkman TPS-L2登場的MDR-3系列耳機為設計靈感，保留纖細金屬頭帶、圓形耳罩，以及經典藍色、橘色海綿耳墊，瞬間回到1980年代。雖然外型復古，但內部規格已經升級，搭載23mm驅動單體，並改用USB-C接頭，可以直接連接相容的手機、平板及筆電，不需要充電，也不必經過藍牙配對，還加入麥克風和線控功能，方便接聽電話、播放音樂。Sony同步推出Netflix熱門影集《怪奇物語》聯名款，以劇中角色Max配戴的耳機為靈感，改用紅黑配色耳墊，並加入專屬標誌與限定包裝。台灣標準版售價1590元，聯名版則為1890元，其中《怪奇物語》聯名版僅限Sony Store直營通路販售。台灣上市後供不應求，記者實際向台北Sony直營門市詢問，店員表示，MDR-3R目前非常熱門，據了解，幾乎所有門市都面臨缺貨，現在想買恐怕得做好排隊等待的準備，預估至少需要1至2個月，實際到貨仍須視後續供貨情況而定。由於距離12月25日聖誕節只剩約1個月，若想將這款復古耳機當成聖誕禮物，恐怕不一定能如期拿到。記者查詢Sony台灣官方線上商店，發現標準版及《怪奇物語》聯名版都已顯示「貨到通知我」，無法直接下單，想入手的消費者只能留意後續補貨資訊。過去幾年，真無線藍牙耳機幾乎成為主流，但近來有線耳機卻重新受到關注。除了Y2K復古風潮持續流行，有線耳機不用擔心電池老化、忘記充電，也不必花時間配對藍牙裝置，插上就能聽，反而成為部分消費者喜愛的特色。不過，Sony MDR-3R並非傳統3.5mm耳機，而是採用USB-C接頭，購買前仍須確認手機或其他播放裝置是否支援USB音訊。