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讓全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手VI》（GTA6）19日正式上市，首日成績直接改寫娛樂史紀錄。發行商Take-Two與開發商Rockstar Games 20日宣布，《GTA6》首日零售營收高達37.9億美元，約新台幣1213億元，成為史上規模最大的娛樂產品首發。美國有線電視新聞網（CNN）形容，這款遊戲第一天賺進的錢，就超過泰勒絲（Taylor Swift）的巡迴演唱會和一部漫威《復仇者聯盟》電影。《GTA6》的吸金能力究竟有多驚人？以泰勒絲轟動全球的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）為例，這場巡演前後跑了21個月，票房收入約22億美元，《GTA6》一天的營收就輕鬆超越。而影史票房冠軍之一的《復仇者聯盟：終局之戰》，全球票房將近30億美元，同樣不敵《GTA6》的首日成績。美國娛樂媒體《綜藝》（Variety）也指出，《GTA6》上市第一天的營收，大約等於導演詹姆斯．卡麥隆（James Cameron）最近兩部《阿凡達》電影《水之道》與《火與燼》的全球票房總和。換句話說，好萊塢大片要在戲院上映好幾個月才能累積的票房，《GTA6》一天就達成了。除了營收驚人，《GTA6》上市前光是預購就賣出3250萬套。與前作相比，《GTA5》2013年上市首日營收約8億美元，《GTA6》首日營收約是前作的4.7倍。口碑方面，《GTA6》同樣交出亮眼成績單。評論家大讚這款遊戲是「傑作」、「壯觀」、「令人驚嘆的美國史詩」，在評分網站Metacritic上的綜合評分高達99分。Take-Two股價也在遊戲上市當天大漲超過6%。雖然Rockstar從未公布《GTA6》的開發成本，但市場研究機構晨星（Morningstar）估計，開發費用約在20億美元上下。若以首日營收來看，《GTA6》等於一天就賺回開發成本。在台灣，《GTA6》同樣掀起搶購熱潮。台灣標準版售價2320元，終極版2900元，台灣代理商宏碁遊戲總經理徐挺洋表示，遊戲上市後「佳評如潮、供不應求」，產品才剛到貨就受到玩家熱烈歡迎。