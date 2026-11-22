2026年恐怖遊戲年度大獎得獎名單正式出爐！原本備受期待的《惡靈古堡9：安魂曲》，雖然一口氣抱走最佳敘事、玩家選擇獎等4座獎項，成為本屆獲獎最多的作品，卻意外與最高榮譽擦身而過。最終由改編自經典恐怖電影的《猛鬼追魂：復甦》奪下年度遊戲大獎，就連電影版經典反派「針頭鬼」的原班演員也獲得最佳演出獎，成為今年頒獎典禮的一大亮點。
《猛鬼追魂：復甦》擊敗《惡靈古堡9》！針頭鬼原班演員也獲獎
根據 The Horror Game Awards 官方公布的得獎名單，第5屆恐怖遊戲年度大獎（The Horror Game Awards 2026）於11月20日在英國倫敦舉行，最受矚目的年度遊戲獎，最終由 Saber Interactive 開發的《猛鬼追魂：復甦》（Clive Barker's Hellraiser: Revival）拿下，成功擊敗《惡靈古堡9：安魂曲》、《REANIMAL》及《沉默之丘：Townfall》等強勁對手。
《猛鬼追魂：復甦》改編自經典恐怖電影《猛鬼追魂》系列，採用第一人稱生存恐怖玩法，玩家將深入充滿殘酷刑具、超自然力量與恐怖怪物的世界。最大亮點是曾在電影中飾演經典反派「針頭鬼」（Pinhead）的演員 Doug Bradley，再度回歸詮釋角色，並憑藉遊戲中的表現獲得最佳演出獎，讓作品一口氣抱走2座大獎。
《惡靈古堡9》抱走4獎成最大贏家！《沉默之丘》也有斬獲
雖然《惡靈古堡9：安魂曲》（Resident Evil Requiem）未能拿下年度遊戲，但仍是本屆獲獎數量最多的作品，一口氣奪得最佳敘事、玩家選擇獎、最佳無障礙恐怖遊戲及年度最恐怖遊戲等4項大獎。其中玩家選擇獎由玩家投票決定，也反映出作品在玩家間的高人氣。此外，《惡靈古堡9》也已入圍12月10日舉行的 The Game Awards 2026 年度遊戲獎項，後續仍有機會角逐另一座年度最高榮譽。
其他得獎作品方面，《Tenebris Somnia》拿下最佳美術指導與最佳獨立恐怖遊戲，《REANIMAL》獲得最佳多人恐怖新作，《沉默之丘：Townfall》則奪得評論家選擇獎。值得一提的是，曾為《沉默之丘》系列打造經典配樂的日本音樂家山岡晃，也獲頒終身成就獎，表彰他多年來對恐怖遊戲音樂的貢獻。
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根據 The Horror Game Awards 官方公布的得獎名單，第5屆恐怖遊戲年度大獎（The Horror Game Awards 2026）於11月20日在英國倫敦舉行，最受矚目的年度遊戲獎，最終由 Saber Interactive 開發的《猛鬼追魂：復甦》（Clive Barker's Hellraiser: Revival）拿下，成功擊敗《惡靈古堡9：安魂曲》、《REANIMAL》及《沉默之丘：Townfall》等強勁對手。
《猛鬼追魂：復甦》改編自經典恐怖電影《猛鬼追魂》系列，採用第一人稱生存恐怖玩法，玩家將深入充滿殘酷刑具、超自然力量與恐怖怪物的世界。最大亮點是曾在電影中飾演經典反派「針頭鬼」（Pinhead）的演員 Doug Bradley，再度回歸詮釋角色，並憑藉遊戲中的表現獲得最佳演出獎，讓作品一口氣抱走2座大獎。
雖然《惡靈古堡9：安魂曲》（Resident Evil Requiem）未能拿下年度遊戲，但仍是本屆獲獎數量最多的作品，一口氣奪得最佳敘事、玩家選擇獎、最佳無障礙恐怖遊戲及年度最恐怖遊戲等4項大獎。其中玩家選擇獎由玩家投票決定，也反映出作品在玩家間的高人氣。此外，《惡靈古堡9》也已入圍12月10日舉行的 The Game Awards 2026 年度遊戲獎項，後續仍有機會角逐另一座年度最高榮譽。
其他得獎作品方面，《Tenebris Somnia》拿下最佳美術指導與最佳獨立恐怖遊戲，《REANIMAL》獲得最佳多人恐怖新作，《沉默之丘：Townfall》則奪得評論家選擇獎。值得一提的是，曾為《沉默之丘》系列打造經典配樂的日本音樂家山岡晃，也獲頒終身成就獎，表彰他多年來對恐怖遊戲音樂的貢獻。