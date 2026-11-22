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▲選完就漲失靈！美股重挫。（圖／截自plus500）

美股本週遭遇血洗，三大指數全數跌入修正區間，市場恐慌情緒飆升至「極度恐懼」。下週適逢感恩節假期，美股只有3個完整交易日，但通膨數據、聯準會（Fed）升息預期等關鍵變數齊聚，華爾街專家對後市看法分歧，這波股災究竟是短暫修正，還是只是開端，市場正屏息以待。本週美股跌勢慘烈，道瓊工業指數單週下跌8.02%，標普500指數下跌8.61%，那斯達克指數更重挫10.02%，標普500與道瓊雙雙確認進入修正區間，那斯達克今年以來的漲幅也已全數吐光。技術面同樣亮起紅燈，標普500連續7個交易日下跌，並在本週跌破200日均線，為今年4月以來首見。市場恐慌情緒也急速升溫。衡量市場波動的恐慌指數（VIX）週末收在30以上，CNN的「恐懼與貪婪指數」更從一週前的37（恐懼）驟降至10，落入「極度恐懼」區間。晨星（Morningstar）統計，科技類股本週下跌將近12%，創下2020年以來最慘的一週，而且跌勢並不限於科技股，晨星追蹤的美國上市公司中，有93%本週收黑。對於下週走勢，專家看法分歧。悲觀派認為跌勢恐怕還沒結束，《股票交易者年鑑》指出，市場對12月反彈的期待正在消退，不過年底仍可能出現「聖誕老人行情」。預測市場平台Kalshi的交易者也轉趨悲觀，認為標普500今年站上8000點的機率只剩6%，之前一度高達70%。但也有分析人士認為不必過度悲觀。有分析指出，企業獲利並沒有崩壞，估值已大幅修正，而且從歷史經驗來看，首度跌破200日均線往往不是長期崩盤的開始。另有分析認為，如果下週公布的通膨數據比預期溫和，加上市場已跌到超賣區間，就有機會出現反彈。也有交易員提醒，感恩節週交易量偏低，市場可能出現更劇烈的上下震盪。下週最受矚目的是美國10月核心PCE物價指數。這是聯準會最重視的通膨指標，將直接影響12月9日利率會議的升息幅度。市場目前普遍預期聯準會12月將會升息，聯準會理事沃勒（Christopher Waller）甚至表示，應考慮升息2碼（0.5個百分點），芝加哥聯準會總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）也不排除更大幅度的升息。至於AI類股是否會繼續下跌？嘉信理財（Charles Schwab）分析，市場對AI建設的資金來源疑慮加深，半導體與AI基礎建設股成為這波賣壓的重災區。投資人一方面擔心聯準會必須對抗頑固通膨，另一方面也憂心AI支出若減少，將拖累經濟成長，形成兩面夾擊。面對股市重挫，美國政府目前並未推出正式的救市方案。財政部長貝森特（Scott Bessent）20日接受CNBC專訪時表示，他會勸聯準會在12月會議上不要升息2碼。花旗也認為，聯準會官員應該不太想在股市重挫時大幅升息，因此仍預期只升1碼。此外，美國總統川普日前威脅對在海外興建資料中心的企業課稅，但同樣未能止住科技股跌勢。除了通膨數據，美股將在11月26日感恩節全天休市，27日「黑色星期五」則在下午1點提早收盤，美國民眾的年終消費力道，也將成為市場判斷經濟前景的重要指標。