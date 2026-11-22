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福島暴雪釀倒木封路 近1400名居民與旅客一度受困

飯店停電只能點蠟燭吃飯 旅客受困車內過夜

北海道低溫跌破零下10度 東京僅4.9度創入冬新低

新潟72小時雨量破紀錄 發布第4級土石災害警戒

JR列車撞倒木出軌 山形新幹線部分路段停駛

日本入冬首波強烈寒流發威，東北及北陸地區遭大雪侵襲，福島縣更因大量路樹遭積雪壓倒，造成道路封閉、停電及通訊中斷。福島縣北鹽原村一度有約450名飯店旅客受困，另有514戶、948名居民陷入孤立，受影響人數近1400人。日本多地22日清晨創下入冬以來最低溫，北海道最低降至零下10.8度，新潟縣則因連日降雨發布第4級土石災害警戒，提醒民眾留意積雪、道路結冰及土石災害風險。根據日本《NHK》等日媒報導，福島縣會津地區自20日起受到強烈寒流及大雪侵襲，濕重積雪壓倒大量路樹，導致連接豬苗代町與北鹽原村的國道459號，約18公里路段自20日晚間起封閉。由於道路中斷，北鹽原村共有5間飯店一度陷入孤立，截至21日晚間，約450名住宿旅客無法返家。村公所已確認各飯店旅客均平安。隨著除雪及倒木清除作業持續進行，部分路段已可供緊急救援車輛通行。考量旅客健康及返家需求，地方政府也特別允許部分飯店旅客駕駛自用車離開受困地區。不過，截至22日上午11時，國道459號仍維持封閉，北鹽原村檜原及裏磐梯地區合計514戶、948人仍處於孤立狀態。當局已於22日上午出動直升機，向受困地區運送飲用水及糧食等物資，目前道路全面恢復通行的時間仍未確定。除了交通中斷，暴雪也造成福島縣大規模停電及通訊異常，累計停電戶數一度達9267戶，部分地區甚至連報案電話都受到影響。受困飯店因電力中斷，無法正常使用暖氣，業者只能提供毛毯讓旅客禦寒。21日晚間，有旅客拍下飯店餐廳以蠟燭照明的畫面，住客只能在昏暗燭光下用餐。一對來自東京的夫妻表示，原本準備退房返家，卻因道路突然中斷，既無法前進也無法折返，只好借用其他飯店停車場，在車內過夜，靠事先從便利商店購買的麵包充飢。夫妻倆指出，期間約一天半無法使用通訊設備，讓他們相當焦急，只希望能盡快回家。另一名20日入住飯店的男性則表示，當天下午4時30分抵達時，飯店已經停電，暖氣也無法使用。雖然業者一度告知餐點供應可能受限，但最後仍提供三餐。他形容，車輛被超過50公分厚的積雪覆蓋，幾乎只看得出汽車輪廓，直到順利離開孤立地區後才終於鬆了一口氣。日本氣象廳指出，雖然22日冬季型氣壓配置逐漸減弱，但北日本及東日本日本海側部分地區，積雪量仍明顯高於往年同期。截至22日上午11時，山形縣大藏村肘折積雪達52公分，岩手縣西和賀町及長野縣白馬村均達41公分，北海道深川市38公分，福島縣豬苗代町及岐阜縣郡上市長瀧則有35公分。此外，寒流也讓日本多地22日清晨出現本季最低溫。北海道美幌町最低氣溫降至零下10.8度，秋田市僅0.9度，名古屋市3.2度，東京都心4.9度，大阪市則為5.5度，各地白天氣溫預料也難以明顯回升。除了大雪與低溫，新潟縣也因連日降雨面臨土石災害威脅。據氣象廳觀測，新潟縣加茂市宮寄上截至22日清晨4時20分，72小時累積雨量達290.5毫米，創下當地有統計以來11月最高紀錄。新潟縣部分地區已發布第4級土石災害危險警報，氣象單位呼籲民眾至少在22日傍晚前，持續高度警戒土石流及山坡地崩塌風險。交通方面，暴雪也衝擊日本鐵路運輸。JR磐越西線20日晚間一列未載客列車，在喜多方至山都區間撞上倒木，造成首節車廂車輪出軌。受到事故影響，喜多方至津川區間22日持續停駛，預計23日中午前後恢復通車。此外，山形新幹線山形至新庄區間也因大雪影響，多數列車22日全天停駛。日本氣象廳表示，隨著冬季型氣壓配置逐漸減弱，降雪範圍預計縮小，但積雪及路面結冰仍可能影響交通。近期計畫前往日本東北、北陸及山區旅遊的民眾，應持續留意天氣與交通資訊，若需自行開車，務必使用雪胎並注意道路狀況。