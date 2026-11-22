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▲從兆元宴到股災週！黃仁勳下台震垮全球 台股寫逾30年最慘一週（圖／美聯社／達志影像）

半年前，輝達創辦人黃仁勳在台北宴請台灣AI供應鏈大老，席開「兆元宴」，隔天概念股集體亮燈漲停，被網友戲稱「漲停宴」。但半年後的今天，黃仁勳辭去輝達執行長，加上市場對AI投資的疑慮，台股本週重挫7641點，外媒形容台股寫下30多年來最慘的一週，美股、日股、韓股也同步重挫，全球股市一片慘綠。時間回到今年5月28日，黃仁勳依往例在台北磚窯餐廳舉辦「兆元宴」，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等供應鏈巨頭幾乎全員到齊，股民笑稱根本是「0050實體版見面會」。隔天（5月29日）台股應聲大漲，鴻海、緯創、仁寶、英業達、華碩、技嘉、緯穎、宏碁全數亮燈漲停，廣達也大漲近7%。黃仁勳當時還信心滿滿地說，「在AI浪潮下，台灣不成長是不可能的」。然而，風向在11月急轉直下。黃仁勳因婚外情與疑似中國間諜風波，11月12日辭去輝達執行長，台股16日隨即重挫2635.04點，創下史上第2大跌點，當天鴻海重挫9.34%，台達電、股王信驊、股后創意都跌停，上市櫃跌停家數將近170家。到了本週，台股跌勢更是一發不可收拾。台股加權指數20日單日重挫6.2%，收在36033.29點，單週累計下跌17.5%。路透社報導，這是台股自1990年以來最慘烈的5日跌幅；彭博社則形容是1991年以來最糟的一週。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，台股自10月6日創下歷史新高以來，市值已蒸發1.12兆美元。路透社指出，這波AI股賣壓的原因，包括市場擔心AI估值過高、債務攀升、各地反對興建資料中心，以及黃仁勳離開輝達帶來的衝擊。不只台股，亞洲股市同樣哀鴻遍野。南韓KOSPI指數20日下跌5.2%，日經225指數下跌5.1%，單週分別重挫7.9%與7.7%。MSCI亞太（日本除外）指數單週大跌8.3%，創下2020年3月以來最慘的一週。日本軟銀集團股價單日更暴跌14.48%。美股同樣慘烈。那斯達克指數本週重挫10.02%，今年以來的漲幅全部吐光；標普500指數下跌8.61%，道瓊工業指數下跌8.02%，三大指數全數跌入修正區間。市場人士也點出接下來的觀察重點。華南永昌證券董事長陸子元表示，黃仁勳將在12月初出席美國國會聽證會，是市場關注的關鍵時間點。我國央行總裁楊金龍則在黃仁勳辭職後表示，對台灣AI供應鏈而言，這只會造成「短期動盪」。從半年前的「漲停宴」到如今的「股災週」，黃仁勳對台灣股市的影響力，在這波暴漲暴跌中表露無遺。