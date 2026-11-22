人氣動作遊戲《絕區零》（Zenless Zone Zero）又要在台北舉辦實體活動了！官方宣布，將於2026年12月11日至13日，連續3天在台北西門地下市3號廣場舉辦限定快閃活動，最大亮點就是打造「羅斯凱利法」主題場景，讓玩家可以親自走進遊戲世界，現場還將推出活動專屬限定周邊。活動地點位於西門町商圈，喜歡《絕區零》的「繩匠」們可以提前安排時間朝聖。
《絕區零》12月西門町快閃！羅斯凱利法主題場景登場
由 HoYoverse 開發的《絕區零》是一款都市奇幻題材的動作角色扮演遊戲，玩家將扮演名為「繩匠」的特殊職業者，在充滿神秘災害「空洞」的世界中展開冒險，透過操控不同角色進行高速戰鬥、探索未知區域。遊戲自2024年推出以來，憑藉鮮明的美術風格及流暢的戰鬥系統吸引不少玩家。本次《絕區零》快閃活動將於12月11日（五）至12月13日（日）舉行，地點選在台北西門地下市3號廣場，地址為台北市中正區中華路一段51-1號B1。
本次活動以遊戲中的「羅斯凱利法」為主題，官方預告現場將設置專屬場景，並推出活動限定周邊商品，讓玩家除了可以到場拍照，也有機會收藏專屬紀念品。不過目前官方僅公開首波活動資訊，包含周邊商品種類、售價、入場方式及詳細活動時間等資訊，仍有待後續公告。
《絕區零》快閃活動時間、地點一次看！3天限定登場
《絕區零》今年8月曾在台北流行音樂中心舉辦二週年快閃活動，以「羅斯凱利法」主題場景吸引大批玩家朝聖，即使當時受到颱風外圍環流影響，仍有不少繩匠冒著風雨排隊。這次快閃移師西門地下市，再次以羅斯凱利法為主題，也讓玩家期待現場將帶來哪些限定布置與周邊商品。
值得一提的是，《絕區零》3.4版本預計於12月2日正式更新，除了羅斯凱利法相關故事迎來高潮，也將與《崩壞：星穹鐵道》展開聯動，官方更公開限定兌換碼「SUNCHASER」，玩家只要輸入序號，就能免費領取300菲林。不過這組兌換碼只開放至今（22）日晚間11時59分59秒，尚未領取的玩家可透過《絕區零》官方兌換網站輸入序號，把握最後領取機會。
🟡《絕區零》台北西門地下市快閃活動資訊
📌日期：2026年12月11日（五）至12月13日（日）
📌地點：台北西門地下市3號廣場（台北市中正區中華路一段51-1號B1）
📌亮點：羅斯凱利法主題場景、活動專屬限定周邊
📌活動時間、商品價格及參加辦法：尚待官方公布
📌官方資訊：《絕區零》Facebook粉絲專頁
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由 HoYoverse 開發的《絕區零》是一款都市奇幻題材的動作角色扮演遊戲，玩家將扮演名為「繩匠」的特殊職業者，在充滿神秘災害「空洞」的世界中展開冒險，透過操控不同角色進行高速戰鬥、探索未知區域。遊戲自2024年推出以來，憑藉鮮明的美術風格及流暢的戰鬥系統吸引不少玩家。本次《絕區零》快閃活動將於12月11日（五）至12月13日（日）舉行，地點選在台北西門地下市3號廣場，地址為台北市中正區中華路一段51-1號B1。
本次活動以遊戲中的「羅斯凱利法」為主題，官方預告現場將設置專屬場景，並推出活動限定周邊商品，讓玩家除了可以到場拍照，也有機會收藏專屬紀念品。不過目前官方僅公開首波活動資訊，包含周邊商品種類、售價、入場方式及詳細活動時間等資訊，仍有待後續公告。
《絕區零》今年8月曾在台北流行音樂中心舉辦二週年快閃活動，以「羅斯凱利法」主題場景吸引大批玩家朝聖，即使當時受到颱風外圍環流影響，仍有不少繩匠冒著風雨排隊。這次快閃移師西門地下市，再次以羅斯凱利法為主題，也讓玩家期待現場將帶來哪些限定布置與周邊商品。
值得一提的是，《絕區零》3.4版本預計於12月2日正式更新，除了羅斯凱利法相關故事迎來高潮，也將與《崩壞：星穹鐵道》展開聯動，官方更公開限定兌換碼「SUNCHASER」，玩家只要輸入序號，就能免費領取300菲林。不過這組兌換碼只開放至今（22）日晚間11時59分59秒，尚未領取的玩家可透過《絕區零》官方兌換網站輸入序號，把握最後領取機會。
📌日期：2026年12月11日（五）至12月13日（日）
📌地點：台北西門地下市3號廣場（台北市中正區中華路一段51-1號B1）
📌亮點：羅斯凱利法主題場景、活動專屬限定周邊
📌活動時間、商品價格及參加辦法：尚待官方公布
📌官方資訊：《絕區零》Facebook粉絲專頁