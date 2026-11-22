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演員徐亨在2012年因投資失利宣布破產，欠下2億巨債，還在去年底透露診斷出腦瘤，甚至引起水腦症，自嘲：「很難有人破產又破病。」他的生活也因此陷入低潮。不過在昨（21）日，他突宣布將執導新戲《神機廟探》，還透露劇中人物服裝造型已確定，正準備找適合人選演出，並表示演藝工作是自己終生職業，不想空等浪費生命，「我想用還活著的時間，奮力的最後一戰！」徐亨在昨日於社群發文宣布將執導新戲的消息，並透露劇名為《神機廟探》，「以下您看到的是這部戲，每一位劇中人物的服裝造型，全部都確定了，希望您們能喜歡！接下來就是要洽尋飾演人選！」他表示雖然還有很多重要項目工作要進行、層層關卡要逐步完成，坦言：「不是件容易的事，但，不是有結果才去做，是要做了才會有結果！」徐亨也表示演藝工作是自己的終生職業，「我不想一直空等待浪費消耗生命，我想用還活著的時間，奮力的最後一戰！我知道很難，但我只能為我自己…加油！」並希望一切順利。除此之外，徐亨也陸續公開由AI製成的影片與海報，介紹劇中登場人物，請粉絲推薦適合演員，引發熱議。事實上，徐亨在2012年因投資失利宣布破產，欠下2億巨債，宣布破產後只能賣房還債，去年底透露已還到還剩2千多萬。不料之後徐亨又發現長了3公分的腦瘤，進而引發水腦症而緊急動刀，在額頭裝導流器。除此之外，徐亨還接連遭遇離婚淨身出戶、母親過世等打擊，加上演藝事業不順，他曾在去年11月坦言很久沒接到演藝通告，無奈嘆：「活得好累。」但仍然繼續為自己打氣、努力生活，而這次他也決定不再等待演出機會，主動出擊籌拍新戲。