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◼︎桃園市11月23日停水範圍

▲桃園市11月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市11月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣11月23日停水範圍

▲宜蘭縣11月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月23日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月23日（週一）在以及2縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水調查作業等，在區還有長達4小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月23日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月23日10時至14時(共4小時)停水原因：辦理管網封閉調查作業。📍停水地區大溪區：仁善里、仁美里。共2個村里。🕦影響時間：11月23日13時至17時(共4小時)停水原因：辦理管網封閉調查作業。📍停水地區大溪區：一德里、康安里。共2個村里。🕦影響時間：11月23日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區冬山鄉：保安一路、宜東路、富農路一段。宜蘭縣/冬山鄉/保安一路、宜東路、富農路一段。宜蘭縣/冬山鄉/保安一路、宜東路、富農路一段。冬山鄉：宜東路、富農路一段。🕦影響時間：11月23日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線新舊管聯絡。📍停水地區宜蘭市：東港路一段186巷/東港路一段186巷32弄等周邊。🕦影響時間：11月23日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線新舊管聯絡。📍停水地區壯圍鄉：吉祥路/黎明路128巷等周邊。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。