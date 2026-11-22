台灣、澳洲都有球員，但身為亞洲棒球強權的韓國最終沒有人入選。

我是廣告 請繼續往下閱讀

世界年度最佳陣容擠破頭 李灝宇成功入選

日媒注意到這件事：韓國無人入榜

陣容星光熠熠 美聯MVP、國聯勝投王都入選

美國職棒大聯盟（MLB）官網今（22）日正式公布「世界年度最佳陣容」，「台灣怪力男」李灝宇靠著單季10轟順利入選，與大谷翔平等人一起被排進最佳陣容中。日媒《東京體育》稍早也發布報導，同時還意外注意到一件事，「「世界年度最佳陣容」為專門針對非美國出生的球員進行評選，依據球員的出生地或曾代表參與國際賽的國家及地區，每個國家與地區最多僅能選出一名代表。在最新公布的夢幻陣容中，台灣新生代好手李灝宇強勢入選三壘手，日本巨星大谷翔平則無懸念入選指定打擊。《東京體育》報導中就特別提到，李灝宇本季成為台灣史上第5位登上大聯盟舞台的內野手，他在新人球季出賽114場，繳出打擊率2成64、10支全壘打與46分打點成績單，靠著穩健攻守表現，代表台灣拿下世界隊三壘手席次。除了台灣的李灝宇與日本的大谷翔平外，效力於紅襪隊的26歲澳洲好手米德（Curtis Mead）也入選了一壘手，亞洲4強日、台、澳洲有球員入選，日媒也特別點出，亞洲棒球強權韓國此次竟無任何球員上榜。「相比之下，亞洲另一棒球強權韓國，則在本次評選中全軍覆沒，無人獲得青睞。」韓國本季在大聯盟有李政厚、金慧成、宋成文、金河成、高祐錫與裴智桓6位球員，出賽場次最多的是巨人隊李政厚，他單季出賽143場，打擊率2成76、10轟、57分打點與12次盜壘成功，OPS.724。本屆「世界年度最佳陣容」其他位置同樣星光雲集。外野手陣容新科美聯MVP、太空人隊29歲古巴重砲阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez），以及本季跑出美聯最多113分得分、來自墨西哥的水手外野手亞羅薩倫納（Randy Arozarena），先發投手則由多明尼加籍、效力費城人隊的29歲強投桑契斯（Cristopher Sánchez）拿下，他本季繳出了18勝7敗亮眼戰績。