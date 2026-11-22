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2026年F1拉斯維加斯大獎賽上演本季最混亂的領先爭奪戰，紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）在50圈賽事中多次遭到羅素（George Russell）、安東內利（Kimi Antonelli）及諾里斯（Lando Norris）挑戰，最終仍守住第一，以本季第2場連勝、近4年來第3度稱霸賭城。諾里斯與皮亞斯特里（Oscar Piastri）則替麥拉倫包辦第2、3名。安東內利雖在排位賽拿下桿位，但因更換動力單元遭到罰退，維斯塔潘因此從頭排第一位起跑。比賽開始後，他順利擋住羅素攻勢，不過拉斯維加斯賽道的長直線與強烈尾流效應，讓領先集團幾乎整場都維持在攻擊範圍內。羅素多次利用直線速度超越維斯塔潘，紅牛車手也總能在下一個彎道或隨後的直線重新奪回位置。哈賈爾（Isack Hadjar）一度升上前3，甚至加入領先爭奪；諾里斯也在第34圈連過羅素與維斯塔潘短暫登上首位，但很快又被維斯塔潘反超。第19圈佩雷茲（Sergio Pérez）與卡馬拉（Rafael Câmara）發生事故，安全車出動，讓多數車手趁機進站。重新起跑後，哈賈爾的前翼突然破損，被迫再度進站，退出頒獎台競爭；曾跑進前段班的林德布拉德（Arvid Lindblad），也在安全車期間暖胎時打滑撞牆退賽。比賽末段，安東內利超越隊友羅素，並利用尾流數度在直線上壓過維斯塔潘，雙方幾乎每圈都交換領先位置。然而，安東內利在最後一圈遭遇電能部署不足，賽車直線速度明顯下滑，先後被諾里斯及皮亞斯特里超越，最終僅獲第4。羅素在倒數第3圈嘗試超越安東內利時煞車鎖死，賽車衝出賽道撞上護牆，所幸仍能繼續比賽，最終掉至第9名。維斯塔潘則趁亂拉開距離，率先通過終點，繼2023、2025年後再度拿下拉斯維加斯站冠軍，也是近4屆賽事第3度奪冠。阿爾派成為另一支驚喜車隊，加斯利（Pierre Gasly）與柯拉平托（Franco Colapinto）分別取得第5、6名；法拉利雙雄則因場內互撞與判罰，最終僅由漢米爾頓（Lewis Hamilton）拿下第7、勒克萊爾（Charles Leclerc）第10。