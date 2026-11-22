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黃世杰稱2017年擋下光電 桃市府曝隔年仍核發5處

8口光電埤塘至今仍供灌溉 桃市府追問水質把關

繼翡翠水庫、烏山頭水庫光電板爭議後，民進黨桃園市長候選人黃世杰日前表示，早在2017年10月，他與時任市長鄭文燦就已擋下桃園埤塘光電設置計畫。不過桃園市長張善政反駁此說法，指出當時鄭市府只是暫時停止，後續仍有申請案獲准。對此，桃市府新聞處長羅楚東今（22）日也指出，鄭市府2018年仍核發5處埤塘光電設置案，目前更有8口光電埤塘仍供農田灌溉，質疑黃世杰當年是否曾替家鄉農民把關。針對桃園埤塘光電，羅楚東昨已表示，根據相關核發紀錄，黃世杰所屬的鄭市府團隊，直到2018年仍持續核發5處埤塘光電設置案。他質疑，既然黃世杰宣稱2017年就已擋下，為何隔年還繼續核發？是否無法違背當時擔任農田水利會總幹事的父親黃金德的意志，所以刻意避談後續核發的事實？羅楚東指出，黃世杰對埤塘光電政策的說法前後矛盾，始終沒有正面回答關鍵問題。當年黃世杰擔任鄭市府顧問，其父親積極推動光電板進駐埤塘，黃世杰究竟參與了哪些政策討論、扮演什麼角色？如今又稱自己擋下光電進入埤塘，這些問題都不能輕輕帶過，呼籲黃世杰清楚對外說明。另外，羅楚東今再指出，目前農田水利署轄管的8口光電埤塘，至今仍具有農田灌溉功能，意味著光電板下方的水，不只是埤塘裡的水，更是農民實際使用的灌溉水源。羅楚東質疑，當年黃金德積極推動光電板進駐埤塘，同一時間在市府任職的黃世杰，是否曾關心光電設施對家鄉農民灌溉用水的影響？是否了解農水署歷年的水質檢測數據，又認為這些數據足以讓農民安心？羅楚東表示，黃世杰從小喝家鄉的水、吃家鄉的米，理應比誰都清楚埤塘對桃園農民的重要，「當年究竟有沒有替家鄉農民把關？」如今面對外界對政策過程的疑問，更應提出具體說明，並批評「始終逃避涉己爭議，不是一個負責任的表現。」