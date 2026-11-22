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Android手機怎麼掃毒？Google內建功能一鍵找木馬

▲Android手機內建「Google Play安全防護」功能，開啟Google Play商店，點選右上角個人頭像，再選擇「Play安全防護」，按下「掃描」即可檢查手機內的應用程式是否含有惡意軟體，降低木馬程式入侵及網銀帳戶遭盜用的風險。（圖／手機畫面截圖）

Android手機掃描木馬操作步驟

iPhone也會中毒嗎？蘋果3招檢查可疑程式

第一招：檢查不明描述檔

第二招：使用iPhone安全檢查

第三招：查看電池、網路流量是否異常

網銀被盜轉怎麼辦？先聯絡銀行、別急著重置手機

▲iPhone內建「安全檢查」功能可檢視聯絡人與App的分享及取用權限，同時確認Apple帳號安全設定，降低個人資料遭不當存取的風險。（圖／手機畫面截圖）

近期台灣接連傳出網路銀行帳戶遭異常盜轉事件，甚至有民眾在睡夢中，存款就被悄悄轉走。金管會證實，已有4家銀行通報、5名客戶受害，涉及金額達56萬，雖然初步調查並未發現相關銀行系統遭駭，但不排除手機遭植入木馬程式，導致帳號密碼、驗證碼外洩。究竟該如何確認手機有沒有中毒？其實Android內建Google Play安全防護，就能快速掃描可疑App，蘋果iPhone也有3個地方值得檢查。Android手機用戶不用急著下載額外的防毒App，Google已內建「Google Play安全防護」，能在安裝應用程式時進行安全檢查，也會定期掃描手機內的App，包括從Google Play商店以外取得的應用程式。一旦發現疑似惡意軟體，系統就可能發出警告、停用或移除有害程式。另外，建議點選「Play安全防護」右上角的齒輪圖示，確認「透過Play安全防護掃描應用程式」及「改善有害應用程式偵測效能」都已開啟，讓Google持續協助辨識潛在威脅。相較於Android，蘋果iPhone採取較嚴格的App權限管理機制，一般防毒App無法像電腦防毒軟體一樣，直接掃描整個iOS系統。不過，Apple仍有內建惡意App偵測機制，使用者也能透過以下3個地方，排查可疑設定及異常行為。開啟「設定」→「一般」→「VPN與裝置管理」，查看是否出現不認識的設定描述檔。如果發現來路不明的項目，應先確認是否為自己安裝，必要時可移除。開啟「設定」→「隱私權與安全性」→「安全檢查」→「管理分享與取用權限」，即可檢視哪些App能存取個人資料，以及裝置和Apple帳號的安全設定。進入「設定」→「電池」，查看各App的耗電情況；也可透過「設定」→「行動服務」，檢查應用程式的行動數據使用量。如果某個幾乎沒使用的App突然大量耗電，或出現不明網路流量，就值得進一步確認。為何手機中毒可能導致存款不翼而飛？根據中信銀行發布的提醒，部分詐騙集團會假冒熱門追劇、影音類App，透過非官方網站誘導民眾下載安裝檔，再要求開啟手機「受限制設定」或「無障礙服務」，藉此控制手機、側錄密碼，增加網銀帳戶遭盜用的風險。如果民眾發現帳戶有不明轉帳，第一時間應透過銀行官方客服電話聯繫銀行，要求協助保護帳戶、阻止後續異常交易，並撥打165反詐騙專線或報警。如果懷疑手機已遭控制，應暫停使用該裝置操作網銀，改用安全的設備更改帳號密碼，並保留交易明細、通知及其他相關證據。