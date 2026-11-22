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初估約30人受傷！後續清查18人遭蜂螫

▲消防人員獲報後趕往現場，經清查，18名傷者中有17人送醫。（圖／翻攝畫面）

十分瀑布風景區暫時封閉！暫停遊客進入

新北市平溪區十分瀑布公園今（22）日中午驚傳蜂群攻擊事件！數十名遊客在前往十分瀑布途中遭蜂群螫傷，消防局接獲通報時，初步估計約有30人受傷，後續清查確認共有18人遭蜂螫，所幸傷者均意識清醒。新北市消防局119救災救護指揮中心於中午12時12分，接獲十分遊客中心通報，指出有多名遊客在前往十分瀑布途中遭蜂群攻擊，其中還有加拿大外籍遊客被咬傷，出現過敏反應。消防人員獲報後趕往現場，協助傷者處置及送醫。經清查，18名傷者中有17人送醫，分別送往台北市萬芳醫院、內湖三軍總醫院、汐止國泰醫院、基隆長庚醫院及衛生福利部基隆醫院；另1人表示身體無大礙，拒絕送醫。消防單位出動人車前往救援，相關單位也因應蜂群攻擊事件，緊急封鎖十分瀑布風景區，暫停遊客進入，以避免民眾再次遭蜂螫傷。新北市動保處接獲消息之後也派員前往找尋蜂窩並拆除，至於是何種蜜蜂傷人，由於事發現場並沒有民眾看到蜂窩，只有突然發現被蜜蜂攻擊，動保處會再確認蜂窩並釐清。