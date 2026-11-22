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選戰倒數6天，民眾黨花蓮黨部主委張天民日前表態，力挺無黨籍花蓮縣長候選人張峻，為地方投下震撼彈。民眾黨創黨主席柯文哲今（22）日坦言，張峻妻子在他2024選總統時是花蓮婦女後援會會長，但公私要分明，花蓮縣長這一局來處理的只有民眾黨主席黃國昌，正確講民眾黨會跟國民黨縣長候選人游淑貞合作，因為藍白有合作協議，「總不能協議簽了不認帳」。柯文哲今赴花蓮替自家花蓮市長候選人戴于文、花蓮縣議員蔡翼陽車掃。被問到張天民日前表態，力挺無黨籍花蓮縣長候選人張峻，更提到張峻和柯比較好。他則直呼，公私要分明，張峻太太在他2024選總統是花蓮婦女後援會會長，選舉上既然黃國昌已經說藍白有簽合作協議，公私要分明，私交歸私交，選舉戰術還是按照花蓮選舉處理。媒體追問花蓮縣長支持誰，柯文哲說，花蓮縣長這一局他很少來，來處理的只有黃國昌，正確講法，在民眾黨會支持跟游淑貞合作，公私要分明，這樣很清楚。縣長這一局，如果藍白有合作就按照協議走，總不能協議簽了不認帳。