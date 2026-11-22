我是廣告 請繼續往下閱讀

法拉利在F1拉斯維加斯大獎賽再次上演隊友內鬥。勒克萊爾與漢米爾頓從第10、11位起跑後一路追進積分區，卻在第38圈爭奪位置時發生碰撞。勒克萊爾的右前輪撞上漢米爾頓左後輪，導致隊友原地打轉，最終被FIA認定引發事故、加罰10秒，從原本的第8名附近掉至第10名。兩輛法拉利在比賽前段展現不錯速度，先後超越多名對手，但當兩人靠近後，攻防強度也迅速升高。勒克萊爾曾透過無線電提醒車隊，漢米爾頓在防守時不斷將他擠向賽道外側，「他必須小心一點，否則不會有好結果」。漢米爾頓同樣對隊友緊追不放感到不滿，要求車隊通知勒克萊爾退後，讓他專心追擊前方車手。第12圈左右，漢米爾頓在與諾里斯、勒克萊爾混戰時駛離賽道完成超越，被判定離開賽道並取得持續性優勢，先吃下一張10秒罰單。安全車期間，漢米爾頓進站執行10秒處罰，一度跌至第14名，但仍靠速度重新追上積分區，並在第35圈超越勒克萊爾升上第6。此時兩人前方仍有其他車手可供追趕，卻沒有選擇共同向前推進，反而再度展開激烈內戰。第38圈進入減速彎時，勒克萊爾從後方嘗試超越，但右前輪碰上漢米爾頓的左後輪。這種「前輪撞後輪」的碰撞型態，通常代表後方進攻者未能建立足夠空間，或未控制好進彎速度；漢米爾頓隨即被撞到打轉，掉出原本位置，勒克萊爾也因碰撞損失時間。從單一事故判定來看，責任明確落在勒克萊爾身上。FIA對他處以標準10秒罰時，等於認定漢米爾頓擁有該彎道的優先權，勒克萊爾身為進攻者，必須採取足夠措施避免碰撞。最終漢米爾頓仍追回第7名，勒克萊爾則因罰秒降至第10。漢米爾頓在比賽前段的強硬防守，以及多次把隊友壓向賽道邊緣，確實讓兩人關係逐漸緊張；他自己也因超越諾里斯時離開賽道付出10秒代價。漢米爾頓或許是升高衝突的一方，卻不是實際引發碰撞的一方。勒克萊爾明知兩輛車都在積分區、前方仍有追擊目標，仍在低容錯率的減速彎採取高風險進攻，才是法拉利損失積分的直接原因。事實上，更值得檢討的還有車隊管理，兩名車手早已透過無線電互相抱怨，法拉利卻未及時設定攻防界線或要求兩人保住位置。隊友可以公平競爭，但在已出現多次擠壓、情緒明顯升高後，車隊仍放任雙方近身纏鬥，最終讓一場原本有機會雙車取得更多積分的比賽，變成另一次「自己人打自己人」。