台股20日一口氣下跌2,393.60 點，改寫第三大收盤跌點，收跌至36033點，16日至20日更是慘跌7,641.83 點，為1990年來最大單週跌幅。台新投顧策略長黃文清今（22）日表示，指數從高點跌幅已經接近3成，已達到過去跌幅臨界值，判斷在融資瘦身、外資低點回補下，下週有望達到落底可能性，但反彈力道須再觀望。
據證交所統計，台股上週合計重摔7641.83點，創下有史以來最慘烈紀錄，跌幅達17.5％，為1990年來最大單週跌幅，也就是36年來最大跌幅。此舉讓行政院週六邀集各財經首長召開會議，金管會也隨即宣布「限空令」3.0：
📍一、全面禁止平盤以下放空：投資人融券賣出及借券賣出上市（櫃）股票及臺灣存託憑證，賣出價格不得低於前一營業日收盤價。不過，證券商及期貨商因辦理業務的避險需求所為之融券及借券賣出不在此限。
📍二、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由130%調整為150%。
📍三、暫停受理證券商申請發行認售權證上市櫃案件。
📍四、鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股，於115年度第4季至116年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入115年ESG評鑑指標得分。
📍五、鼓勵金融機構等出借人暫停對外出借股票，並就已出借部分視契約約定提前召回或到期不再續借。
政府進場穩流動性 外資連賣超終回補
對此，黃文清接受《NOWNEWS》訪問時說，美股上週五也大跌，其中費城半導體跌超過10%，認為週一開盤或許還是會有些震盪，政府必須要穩定金融市場，所以加大限空令的力道，有助於限制空頭部位，讓市場回歸到信心，認為政策上是正確。
整體盤勢而言，他說，台股從最高點跌下來已經28%，接近3成，這已經達到過去美國急升息、對等關稅時期的跌幅，而上週四、週五融資減肥幅度已經來到33%，比指數回落幅度來得大，這將有助於安撫住恐慌氣氛，讓籌碼面可以穩定下來，因此判斷已達到臨界點，預估下週有機會可以看到落底的可能性，但反彈行情有多大還需要持續觀望。
而上週三大法人呈現買超，但是最大承壓還是來自外資賣壓。對此，黃文清說，外資動盪時一向都是採取減碼策略，而也不是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳婚外情後才開始，早在9月、10月就已經在收手；據證交所統計，截至 11 月 17 日累計賣超 3 兆 986 億元。
但他也強調，外資並不會一路減碼，而是等低點回補，如果下週出現落底訊號可能就會回頭。而台灣這邊就必須要穩定市場籌碼，若內資及國安基金可以確定流動性穩定，就有助於穩定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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📍一、全面禁止平盤以下放空：投資人融券賣出及借券賣出上市（櫃）股票及臺灣存託憑證，賣出價格不得低於前一營業日收盤價。不過，證券商及期貨商因辦理業務的避險需求所為之融券及借券賣出不在此限。
📍二、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由130%調整為150%。
📍三、暫停受理證券商申請發行認售權證上市櫃案件。
📍四、鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股，於115年度第4季至116年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入115年ESG評鑑指標得分。
📍五、鼓勵金融機構等出借人暫停對外出借股票，並就已出借部分視契約約定提前召回或到期不再續借。
政府進場穩流動性 外資連賣超終回補
對此，黃文清接受《NOWNEWS》訪問時說，美股上週五也大跌，其中費城半導體跌超過10%，認為週一開盤或許還是會有些震盪，政府必須要穩定金融市場，所以加大限空令的力道，有助於限制空頭部位，讓市場回歸到信心，認為政策上是正確。
整體盤勢而言，他說，台股從最高點跌下來已經28%，接近3成，這已經達到過去美國急升息、對等關稅時期的跌幅，而上週四、週五融資減肥幅度已經來到33%，比指數回落幅度來得大，這將有助於安撫住恐慌氣氛，讓籌碼面可以穩定下來，因此判斷已達到臨界點，預估下週有機會可以看到落底的可能性，但反彈行情有多大還需要持續觀望。
而上週三大法人呈現買超，但是最大承壓還是來自外資賣壓。對此，黃文清說，外資動盪時一向都是採取減碼策略，而也不是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳婚外情後才開始，早在9月、10月就已經在收手；據證交所統計，截至 11 月 17 日累計賣超 3 兆 986 億元。
但他也強調，外資並不會一路減碼，而是等低點回補，如果下週出現落底訊號可能就會回頭。而台灣這邊就必須要穩定市場籌碼，若內資及國安基金可以確定流動性穩定，就有助於穩定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。