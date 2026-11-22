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政府進場穩流動性 外資連賣超終回補

台股20日一口氣下跌2,393.60 點，改寫第三大收盤跌點，收跌至36033點，16日至20日更是慘跌7,641.83 點，為1990年來最大單週跌幅。台新投顧策略長黃文清今（22）日表示，指數從高點跌幅已經接近3成，已達到過去跌幅臨界值，判斷在融資瘦身、外資低點回補下，下週有望達到落底可能性，但反彈力道須再觀望。據證交所統計，台股上週合計重摔7641.83點，創下有史以來最慘烈紀錄，跌幅達17.5％，為1990年來最大單週跌幅，也就是36年來最大跌幅。此舉讓行政院週六邀集各財經首長召開會議，金管會也隨即宣布「限空令」3.0：對此，黃文清接受《NOWNEWS》訪問時說，美股上週五也大跌，其中費城半導體跌超過10%，認為週一開盤或許還是會有些震盪，政府必須要穩定金融市場，所以加大限空令的力道，有助於限制空頭部位，讓市場回歸到信心，認為政策上是正確。整體盤勢而言，他說，台股從最高點跌下來已經28%，接近3成，這已經達到過去美國急升息、對等關稅時期的跌幅，而上週四、週五融資減肥幅度已經來到33%，比指數回落幅度來得大，這將有助於安撫住恐慌氣氛，讓籌碼面可以穩定下來，因此判斷已達到臨界點，預估下週有機會可以看到落底的可能性，但反彈行情有多大還需要持續觀望。而上週三大法人呈現買超，但是最大承壓還是來自外資賣壓。對此，黃文清說，外資動盪時一向都是採取減碼策略，而也不是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳婚外情後才開始，早在9月、10月就已經在收手；據證交所統計，截至 11 月 17 日累計賣超 3 兆 986 億元。但他也強調，外資並不會一路減碼，而是等低點回補，如果下週出現落底訊號可能就會回頭。而台灣這邊就必須要穩定市場籌碼，若內資及國安基金可以確定流動性穩定，就有助於穩定。