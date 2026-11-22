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黃樂成晶片走私調查核心 美方懷疑具有中國間諜身分

借殼新加坡公司取得晶片 黃樂成關鍵門面

▲圖為新加坡海洋金融中心大樓，Megaspeed的註冊辦公室位於此處。（圖／路透社／達志影像）

太子集團「二把手」涉入 疑負責晶片走私與地下金流

一年進口46億美元貨物 大量輝達晶片疑流入中國

中國遊戲公司成銷售節點 騰訊、阿里巴巴也有商業關係

美中晶片戰催生黑市 出口管制恐難堵漏洞

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳與中國女商人黃樂（Alice Huang）的婚外情風波，意外牽出橫跨美國、中國及東南亞的龐大AI晶片走私網絡。英國《金融時報》（Financial Times）調查發現，黃樂曾任職的Megaspeed公司，疑似透過複雜的企業架構，將受到美國出口管制的輝達晶片轉運至中國，相關網絡甚至涉及遭美國制裁的柬埔寨犯罪集團「太子集團」相關人物。根據《金融時報》報導，調查團隊訪問超過12名熟悉相關運作的人士，並查閱數百份企業文件，逐步還原這條隱藏在複雜股權結構背後的晶片供應鏈。黃樂曾擔任Megaspeed高階主管，該公司一度是輝達在東南亞最大的客戶之一，如今成為美國調查AI晶片地下交易的重要對象。部分美國官員甚至懷疑黃樂是中國間諜，但北京已駁斥相關指控是「抹黑」。調查指出，要將受管制的高階晶片送進中國，必須具備三大環節，包括能合法採購及組裝晶片的企業、符合美國出口規定的買家，以及負責將晶片偷運進中國、轉移資金的地下網絡。其中，第一個環節涉及中國伺服器大廠浪潮集團（Inspur）。浪潮2023年3月因涉嫌協助中國軍方遭美國列入實體清單，但其位於加州聖荷西、後來更名為Aivres的美國子公司並未受到相同限制，因此仍能與輝達交易。儘管輝達內部曾對Aivres與浪潮的關係提出疑慮，但最終認定該公司符合相關法規要求。取得晶片供應管道後，下一步是尋找符合輝達審查要求的買家。輝達要求合格終端客戶提供至少3年的企業紀錄，並證明管理層及股權並非由中國人士占多數。報導指出，部分浪潮中國客戶為重新取得晶片供應，轉向中國遊戲公司世紀華通尋求協助。相關人士最後決定利用境外公司，包裝成提供AI算力租賃服務的「新型雲端業者」（neocloud），藉此避開出口限制。這家公司後來成為Megaspeed，而具備英語能力、香港居留身分及良好商業人脈的黃樂，則被選為對外代表。企業資料顯示，黃樂丈夫康偉是世紀華通早期投資人，其投資基金也曾參與世紀華通與深圳遊戲公司第七大道（7Road）的資料中心計畫。Megaspeed前身正是第七大道在新加坡的境外公司。黃樂於2023年收購相關企業並更名，利用其多年營運紀錄通過輝達審查。整起調查最受關注的部分，是晶片走私網絡疑似與柬埔寨太子集團有所關聯。知情人士指出，遭美國當局指控為太子集團「二把手」的胡曉偉（Hu Xiaowei），至少參與部分晶片運輸環節。美方指控他涉及走私、非法賭博、網路詐騙及洗錢活動。胡曉偉已於今年夏季在日本遭逮捕。胡曉偉早年透過網路遊戲相關業務累積財富，也因此與世紀華通建立聯繫。《金融時報》發現，世紀華通董事長暨最大個人股東王佶，曾持有一家已解散的寧夏企業多數股權，而胡曉偉曾擔任該公司董事。此外，該企業另一名董事所持有的重慶公司，也與遭美國制裁、被控替太子集團洗錢的方志臻存在企業關聯。相關人脈可追溯至2015年前後，當時世紀華通開始收購擁有《傳奇》（Legend of Mir）中國營運權的盛大遊戲。胡曉偉及其合作夥伴則曾經營《傳奇》私人伺服器，從中獲取龐大利潤。知情人士指出，部分遊戲業者早已建立跨境資金與貨物流通管道，後來逐漸延伸至洗錢等灰色產業。網路遊戲中的虛擬貨幣及道具，也可能被用於將非法所得轉換為看似合法的收入。報導更指出，太子集團涉嫌利用空殼公司、加密貨幣、地下金融管道，以及胡曉偉創辦的香港飛機租賃公司所購置的私人及商務噴射機，進行資金轉移與實體貨物走私。不過，太子集團全面否認相關指控，強調胡曉偉從未任職集團，並否認存在非法運輸及洗錢網絡，批評美方指控缺乏證據。到了2023年中，Megaspeed正式向輝達提出合作，宣稱在馬來西亞設有資料中心，並與阿里巴巴簽訂晶片租賃合約。公司通過審查後，迅速成為輝達在東南亞的重要客戶。報導指出，黃樂也在此期間與黃仁勳建立親密關係，甚至被中國資料中心業界人士暱稱為「黃仁勳的私人助理」。根據貿易數據平台ImportGenius資料，2024年12月至2025年12月間，Megaspeed旗下馬來西亞子公司Speedmatrix從Aivres進口的貨物申報價值約達46億美元（約新台幣1470億元，以1美元兌32元估算）。多名知情人士指出，其中大量晶片最終流入中國。2026年初，印尼警方突擊搜索Megaspeed當地子公司時，更發現伺服器機櫃空空如也，未見GPU晶片。相關晶片經過東南亞多國轉運，歷時數週進入中國黑市後，售價可能暴漲至原價數倍。晶片進入中國後，上海世紀利通被指是主要經銷商之一。該公司由世紀華通相關企業設立，其上層股權結構又與黃樂及其姊妹黃瑜控制的投資公司有所關聯。報導指出，這些層層交錯的企業架構，不僅掩蓋晶片實際流向，也在走私業者與中國終端客戶之間建立緩衝。值得注意的是，騰訊持有世紀華通10.1%股權，阿里巴巴也與相關企業存在投資關係。不過，《金融時報》強調，目前沒有證據顯示騰訊或阿里巴巴參與晶片走私。騰訊也表示，集團只是多家網路及遊戲公司的少數股東，對報導所指的其他活動並不知情。針對相關爭議，輝達表示，已於2025年將Megaspeed及其子公司列入封鎖名單，停止對其銷售晶片，同時限制Aivres的交易。Megaspeed過去則強調，公司從事合法商業活動。美國近年持續限制中國取得高階AI晶片，希望維持人工智慧技術領先優勢，但龐大的市場需求與供應缺口，也催生獲利驚人的地下交易。《金融時報》先前披露，在川普政府收緊H20晶片出口限制後，短短3個月內，就有至少10億美元的輝達晶片透過走私管道流入中國。喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）資深研究分析師多門（Hanna Dohmen）指出，只要市場存在無法滿足的龐大需求，走私活動就會出現。即使美國進一步封堵東南亞轉運管道，相關業者仍可能轉往其他國家。