我是廣告 請繼續往下閱讀

國王第三節狂勝22分 阿庫夫創下最速400分、100助攻紀錄

塞爾提克三分出手58次 改寫本季最多

開季1勝14敗、勝率僅6.66%的沙加緬度國王，今（22）日主場靠著前鋒莫瑞（Keegan Murray）倒數5秒時上演準絕殺，最終97：96擊敗波士頓塞爾提克，收下本季第2勝。本屆選秀第5順位新秀阿庫夫（Darius Acuff Jr.）全場23投7中，攻下21分、6籃板與8助攻，僅用16場達到至少400分、100助攻，和傳奇名宿羅伯森（Oscar Robertson）並列史上最快。國王上半場雖然陷入13分落後，但靠第三節打出瘋狂35：13攻勢，一舉逆轉比分，末節與塞爾提克糾纏，莫瑞倒數5秒時上演準絕殺再度逆轉，最終1分差送給塞爾提克3連敗。今年來到國王後，獲得無限開火權的20歲新秀阿庫夫，本場再度攻下21分、6籃板與8助攻，本季至今出賽16場，用41.2%命中率，攻下場均25.7分、3.4籃板、7.3助攻，賽後得分來到406分、118次助攻，僅用16場達標至少400分、100助攻，和傳奇名宿羅伯森並列史上最快。另外，塞爾提克本場在三分線出手多達58次，也創下本季NBA單場三分出手數新高，原紀錄是馬刺與塞爾提克創下的56次，本場綠衫軍三分58次出手命中13球，命中率僅22.4%，整場投籃出手數高達101次，比國王多出23次，但命中率僅33.7%，最終苦吞敗仗。