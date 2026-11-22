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▲國民黨新北市長候選人李四川戴上撞臉的「奶昔大哥」帽子車掃。（圖／李四川競選辦公室提供）

選戰進入最終階段，國民黨新北市長候選人李四川今（22）日在新北市長侯友宜第五度陪同下，前往永和展開車隊掃街，李四川特別戴上被虧「撞臉」的麥當勞「奶昔大哥」帽子，形象完全撩落去，還有鄉親手持同款包包應援，另外被網友稱為「永和IU」的永福里長陳紫渝也送上永和名產豆漿油條。李四川今天車掃過程中，侯友宜手持麥克風賣力向沿途鄉親推薦李四川；李四川頭戴網友熱議「奶昔大哥」紫色帽子，吸引許多民眾自拍留念，還有許多鄉親手持同款包包應援，並致贈鳳梨、菜頭、蒜頭、甘蔗與薰衣草等吉祥物，表達祝福與支持。車隊行經永和各路口時，大批市民與全家大小總動員夾道歡迎，紛紛揮舞國旗及藍色李四川手搖旗，高喊「票投3，挺四川」。此外，因外型甜美受封為「永和IU」、「最美里長」的永福里長陳紫渝也現身力挺，更在永和國父紀念館前送上在地名產豆漿與油條。針對永和地方建設與市政願景，李四川表示，未來擔任市長，將加速萬大中和樹林線、中和光復線延伸等捷運路網，大幅提升中、永和往返雙北各地的交通便利性，節省市民通勤時間，讓在地生活機能再升級；對於都更問題，李四川表示，將加速完成侯市長已啟動的永和大陳都更7單元，並落實「都更5夠力」政見，成立府級「都更推動委員會」親自擔任召集人，透過跨局處整合、簡政便民措施及政策誘因，加速永和老舊社區翻新，提升市民居住安全及翻轉市容。此外，針對近日台北市宣布提升環保局人員福利，李四川表示，今年8月便已與侯友宜市長針對此議題進行研議，認為新北市清潔隊同仁的福利應比照台北市，李四川也承諾，年底擔任新北市長，新北清潔隊員將增設日點費200元、夜點費提升至400元，並恢復每年一次免費健康檢查；同時延續侯友宜市長施政方向，每年編列預算汰換老舊環保局車輛，以實際行動守護第一線清潔隊同仁權益與安全。