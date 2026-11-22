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▲相川暖花分享素顏買炸雞的照片，跟小卡中的模樣差超多。（圖／翻攝自X@honoka_ske48）

日本女團SKE48成員相川暖花日前為了支持團體和炸雞連鎖店的聯名活動，而到店家買餐點，竟意外抽中自己的小卡，不料因為她當時戴著眼鏡又是大素顏，讓店員根本沒認出來，還問她抽到誰，相川暖花則假裝是粉絲回：「我抽到相川暖花！」並在X分享這段爆笑過程。相川暖花近日於X透露前往團體聯名的炸雞店買餐點，結帳時店員問她抽到誰，她則假裝是粉絲表示：「是相川暖花！聽說她是SKE48裡最可愛的！」店員馬上回：「我也覺得她最可愛！」便結束這段對話，店員始終沒發現前方站的就是本尊。除此之外，相川暖花也分享去買炸雞時的打扮，只見她頂著大素顏、戴著黑框眼鏡，頭髮也是隨意紮起，穿著非常休閒，跟平常精緻打扮的模樣差很多，根本不像是小卡裡的人，也不能怪店員沒認出來。相川暖花的幽默反應，也讓網友全笑翻，「我沒有嘲笑妳的意思，但我想學妳的化妝技巧」、「妳很擅長隱藏自己的明星光環」、「舞台上跟舞台下真的差好多，根本認不出來」、「這段對話也太可愛，有夠好笑。」