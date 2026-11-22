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絕食逾36小時 徐欣瑩追問：偵訊內容誰洩漏？

徐欣瑩控雙標 點名鄭朝方家族爭議未處理

羅智強、吳子嘉到場聲援 質疑選前搜索時機

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因李姓助理遭檢調搜索、約談，認為檢警在投票前大動作偵辦已構成「司法介選」，日前在新竹地檢署外發起絕食抗議，今（22）日進入第3天，絕食已超過36小時。她質疑，助理遭搜索、偵訊後，網路隨即流傳「助理坦承犯罪」等說法，痛批有人藉司法偵查製造政治抹黑，要求檢調追查消息來源及偵查資訊是否外洩。《美麗島電子報》董事長吳子嘉、國民黨立委羅智強上午也到場聲援，質疑檢警選前大動作搜索競選團隊，是否存在選擇性辦案。徐欣瑩今召開記者會表示，李姓助理日前遭檢調帶回偵訊後，外界很快出現「坦承犯罪」等說法，但相關內容究竟從何而來、是否有證據支持，都應由檢調說清楚。她質疑，偵查程序原本就有保密要求，「外界怎麼會知道偵訊內容？」若相關說法未經證實，卻在選前被大量散播，恐讓候選人直接被貼上犯罪標籤。陪同召開記者會的法律顧問李岳洋則指出，李姓助理並未遭法院裁定羈押，全案仍應遵守無罪推定原則；至於外界所稱「助理坦承犯罪」，目前尚待查證，即使偵訊中真有相關供述，依法原則上也不應任意對外公開。他要求檢方進一步釐清，偵查內容是否遭外洩，也應同步追查不雅影像的真偽、製作來源、首次上傳者與轉傳管道，包括是否涉及AI換臉、剪輯或其他變造。徐欣瑩也把矛頭指向行政院與檢調，表示自己上週在立法院總質詢時，曾當面詢問行政院長卓榮泰，為何鄭朝方家族遭質疑涉及入侵民宅、土地套利、家人干政、職場霸凌，以及竹北市公所工程標案等爭議，行政院卻未積極處理？她質疑，為何民進黨竹北市長候選人曾聖凱一報案，檢調就迅速搜索在野黨候選人的競選辦公室，「不同政治陣營的案件，司法機關是不是採取不同標準？」她並提到，「我已經絕食第3天，但我的意志沒有動搖。」她會持續抗議，「越打壓，只會讓我們更勇敢；越想讓我們閉嘴，我們越要站出來。」另外，羅智強今上午到場聲援時表示，司法最重要的是公平一致，不能因政治立場不同而出現不同處理方式。他質疑，檢警選在投票前敏感時刻大動作搜索徐欣瑩競選團隊、扣押電腦等設備，已引發外界對偵查比例及選舉公平性的疑慮，相關機關應向社會說明。吳子嘉則以自己曾遭死亡恐嚇為例，質疑當時未見檢警採取相同強度的搜索、約談措施，當場反問「派報比較嚴重，還是死亡恐嚇比較嚴重？」並要求司法機關對不同案件採取一致標準。他也對徐欣瑩持續在地檢署外絕食一事表示不滿，直問「地檢署是誰的地檢署？不是我們大家的地檢署嗎？」認為面對一名持續絕食、身體虛弱的抗議者，連借用廁所這樣基本的人道需求都不願通融，實在說不過去，並呼籲新竹縣民致電新竹地檢署，要求至少開放廁所供徐欣瑩使用。