新北市平溪區十分瀑布今（22）日發生多名遊客遭蜂群攻擊被螫傷，共有18人遭螫傷，其中17人送醫，另1人婉拒送醫，合計約30人受傷。據衛福部健保署官網，每逢9月至11月是蜂群最不穩定時間，避免用化妝品、香水、髮膠，穿深暗色貼身而不寬鬆的衣服，若遭蜂叮必須立刻用鑷子把尾刺或毒針拔除，再冰敷。
新北市消防局中午接獲十分遊客中心通報，有多名遊客在前往十分瀑布的路上，被蜂螫傷，其中陳姓女子和1名加拿大男子傷勢較重，出現昏眩過敏症狀，因為發生蜂群螫傷遊客事件，十分瀑布風景區目前暫時封閉。
衛福部表示，蜂叮臨床表現主要分為：
📍非過敏性反應：被叮咬的地方會出現疼痛、刺激感、癢及紅腫的症狀。而大多的症狀會在數小時內緩解。
📍毒性反應：常發生在被多次叮咬之後，這是因為毒素的累積而引起，它的症狀包括水腫、倦怠感、嘔吐、腹瀉、頭痛、低血壓、抽筋、意識不清及急性腎衰竭；少數病人還會有延遲性反應，包括溶血反應、凝血異常、血小板減少、橫紋肌溶解、肝功能異常及瀰漫性血管內病變等。
📍過敏反應：只對毒素中的物質過敏所引起，局部反應及全身性過敏反應皆可見，包含蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫、氣喘、支氣管緊縮等等類似氣喘反應，嚴重者會引起低血壓、休克而死亡。
9月至11月蜂群最不穩定 避免使用化妝品、香水
衛福部進一步解釋，從虎頭蜂的生活史來說明，新蜂王大約從每年3至4月開始建立它的巢穴，蜂巢逐漸增大，族群逐漸增多，到了4、5月可能增加到千餘隻，到了9至11月時蜂群已增加到近萬隻，此時蜂群較不穩定，使得蜂群的攻擊性變強，最容易發生螫人的情形。
民眾此時若要預防，避免用化妝品、香水、髮膠，穿深暗色貼身而不寬鬆的衣服，都可以減少被蜂螫的機會；當發現自己被1隻虎頭蜂盯上的時候就必須注意，不要隨便亂動，觀察附近是否有蜂巢，靜靜離開，不要讓牠認為有敵意，否則一旦被攻擊，很可能就是一大群蜂擁而上。
以症狀治療為主，可以冰敷患部，服用抗過敏藥物、止痛藥物等。而在拔除具毒性的尾刺時，由於其上有毒囊，為避免拔除時擠破，要避免直接以手拔除，而需以刀片鈍部或鑷子慢慢拔除；有上述嚴重的全身性過敏反應及毒性反應時，應尋求醫療幫助。
被蜂螫之後，最怕的就是急性過敏反應，尤其是有被蜂螫病史的人，即使被一隻螫到也可能發生，而且往往在數分鐘內就會發生，最好能就近送醫，避免造成悲劇。為防止過敏性休克產生，曾有急性過敏反應的民眾，到易有蜂聚集的野外時，建議隨身攜帶腎上腺素製劑，以備緊急時使用。
衛福部健保署蜂叮急救
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衛福部表示，蜂叮臨床表現主要分為：
📍非過敏性反應：被叮咬的地方會出現疼痛、刺激感、癢及紅腫的症狀。而大多的症狀會在數小時內緩解。
📍毒性反應：常發生在被多次叮咬之後，這是因為毒素的累積而引起，它的症狀包括水腫、倦怠感、嘔吐、腹瀉、頭痛、低血壓、抽筋、意識不清及急性腎衰竭；少數病人還會有延遲性反應，包括溶血反應、凝血異常、血小板減少、橫紋肌溶解、肝功能異常及瀰漫性血管內病變等。
📍過敏反應：只對毒素中的物質過敏所引起，局部反應及全身性過敏反應皆可見，包含蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫、氣喘、支氣管緊縮等等類似氣喘反應，嚴重者會引起低血壓、休克而死亡。
9月至11月蜂群最不穩定 避免使用化妝品、香水
衛福部進一步解釋，從虎頭蜂的生活史來說明，新蜂王大約從每年3至4月開始建立它的巢穴，蜂巢逐漸增大，族群逐漸增多，到了4、5月可能增加到千餘隻，到了9至11月時蜂群已增加到近萬隻，此時蜂群較不穩定，使得蜂群的攻擊性變強，最容易發生螫人的情形。
民眾此時若要預防，避免用化妝品、香水、髮膠，穿深暗色貼身而不寬鬆的衣服，都可以減少被蜂螫的機會；當發現自己被1隻虎頭蜂盯上的時候就必須注意，不要隨便亂動，觀察附近是否有蜂巢，靜靜離開，不要讓牠認為有敵意，否則一旦被攻擊，很可能就是一大群蜂擁而上。
以症狀治療為主，可以冰敷患部，服用抗過敏藥物、止痛藥物等。而在拔除具毒性的尾刺時，由於其上有毒囊，為避免拔除時擠破，要避免直接以手拔除，而需以刀片鈍部或鑷子慢慢拔除；有上述嚴重的全身性過敏反應及毒性反應時，應尋求醫療幫助。
被蜂螫之後，最怕的就是急性過敏反應，尤其是有被蜂螫病史的人，即使被一隻螫到也可能發生，而且往往在數分鐘內就會發生，最好能就近送醫，避免造成悲劇。為防止過敏性休克產生，曾有急性過敏反應的民眾，到易有蜂聚集的野外時，建議隨身攜帶腎上腺素製劑，以備緊急時使用。
衛福部健保署蜂叮急救