我是廣告 請繼續往下閱讀

資深歌仔戲演員許仙姬兒子、男團SpeXial前成員許明杰，過去曾在八點檔《天之驕女》中產出超迷因台詞「洗勒哈嘍」，在網路上擁有不少知名度，想不到近日有網友發現，他悄悄現身中國亞洲新人海選，身材已經走鐘不如當年帥氣偶像，掀起不少討論。從社群流出影片可以看見，許明杰當天身穿灰黑粗條紋上衣，搭配牛仔寬褲，腰間還別著「20」號的參賽者號碼，站在百貨中庭舞台深情演唱〈野人〉，這段影片瞬間在Threads掀起熱議，「花靈龍跑去中國海選了。」值得一提的是，他已經不像過去偶像時期一樣長型俊美，反而脖子看起來有點短，跟下巴已經融合在一起，影片曝光後不到一天已經吸引超過110萬次瀏覽，新動向震驚許多網友，「他原本脖子就這麼粗的嗎」、「他有點下巴後縮顯得脖子很粗」、「他平常上節目蠻好笑的。」許明杰是資深歌仔戲演員許仙姬的兒子，過去曾以男團SpeXial身分活動，後來演出《終極一班》系列角色「花靈龍」，獲得許多知名度；轉戰八點檔市場後，在《天之驕女》中闖出迷因神句「洗勒哈嘍」，在網路上時常能看見他的哏圖。