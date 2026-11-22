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BTS老饕級宵夜曝光！老店「幕府壽司」同款菜單凌晨被問爆

▲BTS「ARIRANG」巡迴演唱會在高雄世運主場館，不只整個城市都變紫色，成員在市區又逛又吃畫面瘋傳。（圖／NOWNEWS）

◾️BTS直播壽司套餐：鮪魚握壽司、熟蝦握壽司、炙燒牛肉壽司、炙燒干貝壽司、炙燒比目魚側緣、牡丹蝦（含蝦頭味噌湯）。

▲幕府壽司「BTS同款菜單」被問爆，ARMY馬上朝聖。（圖／翻攝自幕府壽司IG）

柾國回頭偷咬「方師傅」NICE麵包！配瑞穗鮮乳採罐

BTS台味早餐組合：方師傅點心坊波蘿麵包、奶酥麵包＋瑞穗鮮乳。

▲方師傅點心坊被翻牌，尤其奶酥麵包還被暱稱「NICE麵包」。（圖／翻攝自方師傅點心坊FB）

V深夜「海巡」Threads翻牌粉絲！連丹丹漢堡有賣粥都知道

▲南霸天丹丹漢堡連韓國天王偶像BTS都知道。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣蓬萊米獨有「海龜式應援」追星，讓韓國天團BTS（防彈少年團）好Chill，在高雄世運主場館的「ARIRANG」巡迴演唱會後，還開直播讓ARMY（BTS粉絲名）陪吃宵夜，菜單迅速被神出老字號「幕府壽司」6款握壽司含限量牡丹蝦配蝦頭味噌湯、「方師傅點心坊」被暱稱「Nice」奶酥麵包與菠蘿，田柾國還豪邁拿起「瑞穗鮮乳」採罐喝。帶旺店家透露深夜被私訊爆、今天開門秒殺掃貨，也讓網友意外名單超接地氣很懂吃。BTS防彈少年團在「ARIRANG」巡迴演唱會直播畫面中，5位成員V（金泰亨）、Jimin、J-hope、Jin與田柾國，圍坐在鏡頭前大口塞壽司，由於包裝盒上有著大大的「幕府壽司」字樣，一秒被蓬萊米認出。大批ARMY在Threads上嗨翻，讓這家高雄老字號壽司店瞬間社群湧入無數粉絲朝聖，店家也在凌晨緊急公布「防彈直播套餐」供大家pick同款，讓網友驚呼成員們根本是老饕級、超會點，好奇「到底誰這麼會推薦」。幕府壽司稍早還分享店內阿米們朝聖用餐的照片；許多網友見狀紛紛留言：「又一排隊名店出現了」。深夜吃播中還有一幕可愛到不行，金泰亨V舉起麵包熱情推薦，一邊大讚好吃，一邊玩起諧音梗，把奶酥麵包暱稱為「NICE麵包」。沒想到，原本已經出鏡離開畫面、準備要去運動的柾國一聽見，一聽見「奶酥麵包」的關鍵字秒回頭，拿起麵包大咬了一口，並隨手拿起整瓶的「瑞穗鮮乳」採罐豪邁喝。◾️這個「台味組合」也被挖出，是高雄在地排隊名店「方師傅點心坊」的波蘿麵包與奶酥麵包，超違和又接地氣的畫面讓全台網友笑翻，Threads上立刻湧現大量討論：「這些都是我必吃的早餐耶！」、「瑞穗跟BTS同框好違和」、「明天超市牛奶跟麵包又要缺貨了」。吃飽喝足後，金泰亨V因為在演唱會上請ARMY推薦高雄必買，凌晨12點多開始在社群平台上熱情「海巡」，親自翻牌推薦南部速食霸主「丹丹漢堡」的網友，知道丹丹有賣粥。但還反問粉絲：「沒有吃的之外的推薦嗎？」提醒ARMY，V許願的是「不是一般觀光客會買的，而是你們真的會用的，覺得好用的東西，只要是真的好用，平價、好的我都想知道，哈哈，價格不限」，號召大家快把心目中的必買好物，推薦給BTS，直接促成偶像同款。