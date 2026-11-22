我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好市多黑五購物節吸引大批民眾搶優惠，非會員可請會員代購最低1000元的購物儲值卡，不過每筆消費都須額外加收5%服務費。（圖／NOWNEWS資料照）

非會員怎麼進好市多？一年限用一次、使用方法一次看

好市多非會員購物儲值卡使用辦法：

好市多黑五連續14天！非會員想搶優惠注意限制

▲好市多非會員持購物儲值卡入場前，須先到會員櫃檯辦理臨時購物證，一年僅限使用一次，消費超出儲值卡餘額的部分只能以現金支付。（圖／記者周淑萍攝）

好市多年度黑五購物節明（23）日正式開跑，活動會持續到12月6日，超過700項商品加入促銷行列。不過，好市多採取會員制，沒有會員卡就只能錯過黑五優惠嗎？其實非會員也有機會進場消費！《NOWNEWS今日新聞》記者實際詢問好市多，使用「購物儲值卡」非會員不用繳年費也能入場，但需要請會員先代購，消費當天再到會員櫃檯辦理手續就能入場，且非會員一年只能使用一次，每筆消費還須加收5%服務費。好市多會員年費是一筆額外開銷，對於一年只逛一、兩次賣場，或只是想趁黑五搶購特價商品的民眾來說，未必划算。其實透過「購物儲值卡」，沒有會員資格的民眾也有機會進場購物。記者實際向好市多賣場人員詢問，確認購物儲值卡目前仍可供非會員使用。不過，非會員無法自行購買儲值卡，必須先請持有好市多會員卡的親友，前往賣場代為購買，再將卡片交給非會員使用。購物儲值卡最低面額為1000元，後續每次最低可儲值500元，每張卡片最高儲值金額為3萬元。不過，非會員並不是拿著購物儲值卡就能直接進入賣場，非會員必須先到會員櫃檯辦理相關手續，才能持卡入場消費，而且每名非會員一年只能申辦使用一次臨時購物證，不能把購物儲值卡當成會員卡，想逛就逛。今年好市多黑色購物節將從11月23日一路舉辦至12月6日，共14天，超過700項商品加入優惠行列。活動期間，黑鑽會員上午7時30分可以優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。不過，黑五期間部分商品設有會員資格、每卡限購等條件，此外，非會員一年只能透過購物儲值卡申辦一次臨時購物證，如果只是想趁黑五搶購特定商品，最好先研究優惠清單、確認商品庫存，並準備足夠現金支付差額與5%服務費。