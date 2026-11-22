我是廣告 請繼續往下閱讀

藍闖關普發2萬 莊瑞雄轟：不能只管開支票卻要政院買單！

副署普發2萬？莊瑞雄喊話政院：應審慎判斷不能由選舉輸贏決定

國民黨上週於立法院以人數優勢下，闖關三讀通過攸關普發現金2萬的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，並要求行政院儘速副署。對此民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（22）日批評國民黨現在很好當，政策只要負責加碼，卻不必交代錢從哪裡來，「選舉自己收掌聲，財政責任卻要行政院扛！」莊瑞雄指出，行政院提出普發1萬，是在歲入歲出平衡、實質零舉債的前提下，讓全民共享經濟成果。國民黨卻一口氣加碼到2萬，增加的支出從哪裡來？要舉債多少？會不會排擠長照、育兒、農業及其他民生預算？「發錢人人都會喊，找錢才是真本事。國民黨不能只管開支票，卻要行政院負責買單！」莊瑞雄強調，《憲法》第70條明定，立法院對行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。雖然法律案與預算案有所不同，但這項規定凸顯憲法權力分立的基本精神，行政院負責編列預算、籌措財源及執行政策，立法院則依法行使立法與預算審議權，雙方都不能逾越憲政分際。國民黨不能透過立法不斷增加政府支出，卻對財源與舉債問題避而不談，更不能把行政院的預算編列權當成橡皮圖章。莊瑞雄表示，立法院不是許願池，行政院也不是提款機。國民黨不能福利加碼時掌聲自己收，財政出問題時責任全部推給中央。 至於副署與否，行政院應依憲法及相關法律審慎判斷，不能由選舉輸贏決定。莊瑞雄最後強調，國民黨既然主張普發2萬，就應提出完整財源規劃，負起應有的政治責任。選票是人民決定未來的權利，不是國民黨向國庫提款的工具，「選舉可以有輸贏，但國家的財政紀律不能拿來當政治賭注！」