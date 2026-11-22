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資深藝人陳為民日前在臉書發文稱，「只要不看新聞......台北還挺安靜的」，引發網友議論，更有人質疑他「挺安」是指支持台北市長蔣萬安，後來他修改內文，改為「蠻安靜的」，事後又發文稱「把公僕政黨俸為神明是你家的事！沒唸啥書，有話直說，不用疑似」。蔣萬安今（22）日力挺，不管哪個陣營都不應該有出征文化，台灣是一個暢所欲言的社會，不要因為今天發表什麼言論，就會擔心而受怕。陳為民發文引發質疑後，昨再度發文嗆「管你什麼顏色，單純表達居住的城市很靜的心情，沒啥喧囂！沒提政黨、沒提任何人！ 把公僕政黨俸為神明是你家的事！沒唸啥書，有話直說，不用疑似！」蔣萬安則說，不管哪一個陣營都不應該有出征文化，也不應該說在網路上發表什麼樣的言論就會因此而擔心，感到恐懼。他強調，台灣應該是一個可以暢所欲言的社會，不要因為今天發表了什麼樣的言論，就會因為擔心而受怕。