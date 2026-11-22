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沈伯洋談台北、新竹合作 聚焦AI與人才

賴總統細數莊競程政見 談生育、交通與輕軌

鄭朝方也現身 主打「竹北經驗竹縣實現」

選前「超級星期天」，民進黨新竹市長候選人莊競程今（22）日上午與台北市長候選人沈伯洋在新竹市舉辦「程風洋流」造勢大會，新竹縣長候選人鄭朝方也到場助陣，形成台北、新竹市、新竹縣三地候選人合體。總統賴清德也現身站台，呼籲支持者全力支持莊競程，並盼鄭朝方將「竹北經驗」延伸到新竹縣，讓新竹縣市未來進一步合作發展。該活動今上午在新竹香山登場，現場支持者手持「洋流」、「程風」旗幟，高喊「凍蒜」，前民進黨立院黨團總召柯建銘等人也到場。莊競程致詞時表示，日前沈伯洋、高雄市長陳其邁陪同掃街時，已有不少市民向他表示「新竹很久沒有這樣了」，讓他感受到期待改變的力量。莊競程說，「洋流」代表溫暖與改變，而新竹是風城，希望「溫暖的洋流遇上改變的程風」，讓改變吹進新竹。他並表示，自己認為市長不是高高在上的官，而是為市民服務的人，每張選票都是改變的力量，希望讓新竹重新找回活力。沈伯洋站台時表示，新竹正進入AI世代，如何持續吸引、培養並留住人才，是接下來的重要挑戰，而台北也同樣面臨人口與人才問題，因此兩座城市有不少共同課題。他認為，台北與新竹未來可以在科技、智庫及政策上合作，進一步與國際接軌。沈伯洋並表示，愈來愈多人期待新竹改變，而選戰要走到最後，需要穩定、持續推進政策。賴清德則表示，莊競程與沈伯洋都是具學術背景的新世代政治人物，2人皆為台大博士、曾任大學教師，後來投入公共事務；莊競程也有中央民意代表與行政歷練，此次參選已提出完整市政規劃。在社福政策部分，他提到莊競程提出生育補助方案，包括第一胎加碼至15萬元、第二胎20萬元、第三胎25萬元，以及不孕症人工生殖補助最高30萬元，希望減輕家庭生育及育兒負擔。交通方面，莊競程主張推動幸福小黃巴士、YouBike、新竹縣市公車聯營，並導入AI優化號誌系統，改善竹科周邊壅塞；輕軌則規劃三線齊發，串聯竹北、南寮、香山與科學園區，改善通勤與接送需求。賴清德並表示，中央明年對新竹市的補助預計達398億元，希望透過中央與地方合作推進交通、教育及社福建設。至於鄭朝方也驚喜現身助陣，賴清德表示，鄭朝方目前提出「竹北經驗、竹縣實現」，希望把竹北市政經驗帶到整個新竹縣，未來若新竹縣市能進一步合作，可共同處理交通、產業及生活圈等跨區域議題。他也以「風吹洋流動、有志者事竟成」形容三地候選人合作，表示台北有「洋流」、新竹有「程風」，再加上鄭朝方所訴求的新竹縣新方向，希望三地在最後一週持續衝刺。