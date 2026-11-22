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整理玄關、喝溫熱飲品 從日常習慣開始開運

整理玄關，讓好心情從進門開始

▲ 玄關是每天進出家門的第一個空間，也是生活動線的重要起點。小雪期間可以趁著週末整理鞋櫃，清除不再穿的鞋子，並將雨具、外套與常用物品放在容易拿取的位置。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

喝一杯溫熱飲品，照顧身體也安定情緒

更換寢具，打造安心休息的空間

整理錢包與帳單，讓財務回到秩序

▲可以趁著小雪整理錢包，清除過期收據、用不到的會員卡與不必要的紙張。(圖／pexels)

主動聯絡重要的人，替關係補充溫度

寫下冬季願望清單，為未來設定小目標

今（22）日迎來二十四節氣中的「小雪」，隨著天氣逐漸轉冷，生活也進入適合收斂能量、調整步調的季節。命理師艾菲爾老師表示，古人認為小雪時節氣溫下降、萬物開始收斂，適合調養身心、儲備來年的力量。所謂開運，不一定要依賴繁複儀式，有時只要從日常小習慣做起，就能讓生活逐漸變得更有秩序。艾菲爾老師建議，小雪不妨替自己安排6件簡單的冬季生活儀式，從整理空間、溫暖飲食到規劃未來，透過日常一點一滴累積好運。玄關是每天進出家門的第一個空間，也是生活動線的重要起點。小雪期間可以趁著週末整理鞋櫃，清除不再穿的鞋子，並將雨具、外套與常用物品放在容易拿取的位置。也可以擺放一盆容易照顧的綠色植物，或運用柔和燈光營造溫暖氛圍。艾菲爾老師指出，保持入口明亮、乾淨，象徵整理生活的起點，把不需要的雜物留在過去，也為新的機會保留空間。天氣轉冷時，不妨為自己準備一杯溫熱飲品，例如溫開水、無糖熱茶、桂圓紅棗飲或薑茶，讓身體在忙碌之餘得到片刻照顧。重點不在飲品是否昂貴，而是透過這個小儀式，提醒自己不要因工作繁忙而忽略喝水與休息。可以選擇固定時間放下手機，慢慢喝完一杯飲品，讓注意力回到當下。這個習慣象徵為生活補充能量，也讓接下來的每一天更加從容。冬天最需要的，就是能讓身心真正放鬆的休息環境。小雪期間可以清洗床單、枕頭套與被套，換上觸感柔軟、保暖舒適的寢具，也能順手整理床邊雜物，減少睡前視線中的干擾。若室內較乾燥，可適度調整濕度，並維持適合自己的睡眠溫度。睡前提早關閉不必要的燈光，讓身體慢慢進入休息狀態。這個習慣象徵重新照顧自己，也提醒自己別把睡眠當成可以隨意犧牲的時間。整理錢包、聯絡親友 為新一年累積好運冬季也是檢視年度收支的好時機。可以趁著小雪整理錢包，清除過期收據、用不到的會員卡與不必要的紙張，再檢查近期帳單、固定支出與儲蓄進度。若有年末購物或旅行計畫，也可以先設定預算，避免因節慶氣氛而產生過多消費。整理財務不代表限制自己享受生活，而是讓每一筆花費都有更清楚的方向。當財務狀況逐漸清晰，內心也能少一些不必要的擔憂。天氣變冷，也別讓人與人之間的關係跟著疏遠。小雪時節可以主動傳訊息給許久沒有聯絡的朋友，關心家人的近況，或約重要的人吃一頓簡單的飯。不需要刻意準備昂貴禮物，一句真誠的問候，就能讓關係重新產生溫度。若過去有些誤會，也可以在適當時機表達關心，但不必勉強自己修復所有關係。這個習慣象徵珍惜身邊的緣分，也提醒自己，真正的福氣不只有物質收穫，還包括有人能分享生活、互相支持的溫暖。小雪是適合沉澱與規劃的節氣，可以準備一本筆記本，寫下接下來冬季最想完成的3件事。內容不必宏大，可能是完成一項工作、存下一筆錢、培養運動習慣，或安排一趟期待已久的小旅行。接著替每個願望設定一個容易開始的步驟，讓目標不只停留在紙上。也可以每週回顧一次，看看自己完成了什麼，以及有哪些地方需要調整。這個習慣象徵替未來種下希望，不必一次走得很快，只要持續前進，就能逐漸靠近想要的生活。艾菲爾老師提醒，好運不一定是突然降臨的驚喜，也可能來自每天整理一點、照顧自己一點、珍惜關係一點。從小雪開始，把生活過得更有秩序，就是替福氣累積最好的方式。