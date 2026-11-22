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桃園市第一選舉區無黨籍市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」（下稱王妃），日前在Podcast分享童年往事，解釋為何把「天崩開局」放進名字。報導曝光後，她親自留言更正，母親當年喝的是清潔劑，並非農藥。對於有人質疑她「賣慘」，王妃則說，自己如今已靠自己翻身、有了自己的事業，提起過去只是為了回答大家對名字的好奇，「那是我的來時路」。王妃在留言中先釐清母親當年尋短時喝下的並非農藥，接著回應外界對她談論童年的質疑。她寫道：「老實說我現在已經靠自己成功翻身有自己的事業不用擔心我，只是大家好奇我為啥叫天崩開局我說明而已，那是我的來時路。」她也補上一句：「如果可以我希望大家都不要有這樣的童年。」29歲的王妃先前接受Podcast《我們不是金魚腦》專訪，回憶自己在低收入戶家庭長大。小時候，媽媽有一次跟她玩「找零錢」的遊戲，她翻遍家裡，把找到的零錢全拿出來，媽媽卻告訴她，這些錢連一把空心菜都買不起。她後來才明白，那場遊戲說的是家裡當時的處境。她也提到，就讀幼稚園時，母親曾一度想帶著她和弟弟一起尋短，她醒來後跑去向鄰居求救。王妃在節目裡還談到求學期間遭遇的霸凌，以及後來創業經營寵物店的經歷。這些往事也是她這次出面解釋的重點：選票上的「天崩開局」四個字，來自她自己走過的那段日子。