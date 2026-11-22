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中國虛擬AI女神「方桃子」，今年八月靠著短劇《被裁掉的女孩》一夕爆紅，讓她出道不到一個月就擁有了超過40萬粉絲，她的業配報價也隨之曝光，60秒就要價25.8萬元人民幣（約台幣124萬元），方桃子也接下了人生第一隻隱形眼鏡代言廣告，其中她形容商品「戴一天都不累」，但她不是真實存在的人物，屬於虛構商品效果，因此遭開罰6.8萬人民幣（約台幣35萬）。方桃子日前在官方抖音帳號上公開了一隻隱形眼鏡變色片廣告，並且宣稱佩戴時可以「因為這個美瞳做了高光定軸，可以安心眨眼」、「我的美瞳戴了一天，都很舒服」，但因為方桃子並不是這個世界上的真實人物，在廣告中說出這種話堪比造遙，是虛構商品效果的行為。再加上製作方桃子短劇的廣州我的影視文化傳媒有限公司，並沒有取得《醫療廣告審查證明》許可，因此遭到開罰6.8萬人民幣（約台幣35萬），但方桃子一分鐘廣告是開價20萬人民幣前後，所以扣下來依舊賺了台幣近50萬。方桃子是AI短劇《被裁掉的女孩》女主角，因為長相空靈，被譽為AI版的小松菜奈，除了演短劇，她也像普通網紅一般經營社群，不只分享生活Vlog，還會有公關品開箱，吸金能力超強，不過自從隱形眼鏡出事後，經紀公司已經停止一切方桃子的商業合作，專心在創作上。