我是廣告 請繼續往下閱讀

經營近60年突宣布退休！玉山號簡短公告告別顧客

▲玉山號小吃店位於基隆市信義二路，經營數十年，從充滿年代感的老招牌，到店內傳統樸實的用餐氛圍，都保留著老店風貌。(圖／基隆玉山號小吃店)

玉山號無骨炸排骨、什錦麵最受歡迎！老饕回憶滿滿

▲玉山號招牌的什錦麵，配料相當豐富，包含蝦子、肉絲、豬肝、蛤蜊，以及基隆特色食材吉古拉。(圖／基隆玉山號小吃店)

基隆在地人氣小吃店「玉山號小吃店」傳出歇業消息！這家經營近60年的老店，是不少基隆人日常用餐、回味古早味的口袋名單，憑藉平實價格與道地口味，累積許多忠實顧客。不過，店家近期透過臉書粉專發布公告，表示因退休決定結束營業，並向長期支持的顧客道謝，消息曝光後讓不少老顧客直呼不捨。玉山號小吃店位於基隆市信義二路，經營數十年，從充滿年代感的老招牌，到店內傳統樸實的用餐氛圍，都保留著老店風貌。店內提供炒飯、炒麵、什錦麵及各式熱炒，其中香酥無骨炸排骨更是招牌必點，陪伴不少顧客度過成長歲月。業者於11月17日在官方臉書粉專發布公告，僅簡短寫下「退休結束營業，感謝長期以來的惠顧」，沒有多作說明，低調向顧客道別。消息讓許多網友感到突然，紛紛留言表示從小吃到大，如今再也吃不到熟悉的古早味，令人相當不捨。玉山號最具代表性的招牌料理，莫過於「香酥無骨炸排骨」。排骨以特製醃料醃製入味，外層炸至金黃酥脆，再撒上胡椒粉提味，呈現外酥內嫩的口感，是許多熟客到店必點的料理。另一道人氣招牌餐點則是什錦麵，配料相當豐富，包含蝦子、肉絲、豬肝、蛤蜊、炸排骨，以及基隆特色食材吉古拉，湯頭融合海鮮與配料的鮮甜滋味，直到近年一碗仍只要90元，價格相當親民。此外，玉山號的炒飯也深受顧客喜愛，透過大火快炒帶出鍋氣，搭配簡單家常風味，成為不少熟客的日常選擇。隨著玉山號小吃店老闆娘選擇退休結束營業，這些陪伴在地居民多年的熟悉滋味，也將成為老顧客心中的美食回憶。