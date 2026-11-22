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本土搖滾天團五月天成團27年，目前處於休團狀態，主唱阿信日前突然單飛推出新單曲〈棠棣賦〉，引發五迷關注，他昨（21）日公開和新團員重新演繹〈突然好想你〉的練團影片，感性地吐露當前心境，坦言已經習慣另外4名團員石頭、怪獸、冠佑、瑪莎的存在，承諾在五月天回歸之前「會變成更好的自己」。昨天晚間，阿信發文表示，今天一個人唱到〈突然好想你〉的副歌，還是習慣往旁邊看了一眼，自覺有點好笑，因為明明來練團以前就知道今天只有自己，他接著說：「原來五個人一起唱了這麼多年，連什麼時候要看誰一眼，都記得。唱著唱著，你們又想起了誰？這首歌有幾個地方，我一停下來，就知道你會一起唱。」阿信說，等五月天再一起回到大家面前，自己還是想站在老位置，看著4位團員、聽著粉絲合唱，更打趣地寫了一句「阿信，說好的休息呢」，最後，他表示：「在那之前，我會變成更好的自己，帶回更精彩的故事，與聊不完的話題。」該篇貼文吸引1.1萬人按讚，大批五迷紛紛表示：「說好的休團休息呢？主唱大人沒休過」、「五月天永遠無法被取代，高興你有新快樂的同時，想念我們家五爺了呢」、「浪漫瘋子～知道想念、等待總是難受的嗎？沒有突然，好想你，是每時每刻都在想念五月天美好音樂」、「要記住這種等待和想念的感覺！代表我們有多愛你們！」