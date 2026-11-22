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選戰倒數6天，台北市長蔣萬安今（22）日到濱江市場拜票，沒想到第三度碰到一名老婦下跪陳情都更案，蔣萬安連忙把人扶起，更說「會處理」，一旁警方則把人拉去了解詳情。稍早北市府證實，老婦家的都更案，更新範圍內33位所有權人，除陳情住戶外，其餘住戶均已於113年間完成搬遷。由於仍有住戶尚未搬離，實施者依法向市府申請代為拆除或遷移。蔣萬安下午才稱，一直以來面對各項陳情，都是積極了解並協助。那在濱江市場他也趕快請同仁跟這位婦人去了解，是一個都更案，也依照法定程序、相關協調依法執行，後續會持續關心所有住戶朋友後續安置。稍早北市府表示，考量都市更新涉及個別住戶居住權益，以及多數住戶等待重建的需求，市府在執行過程中審慎處理，先後召開2次公辦協調會、3次提送都市更新及爭議處理審議會審議，並由市府人員17次前往現場訪視溝通，了解陳情住戶的意見與需求。經多次協調及相關法定程序後，於114年3月依《都市更新條例》第57條規定執行代拆作業。市府強調，都市更新的推動，必須在依法行政的基礎上，兼顧個別住戶權益與多數住戶的共同期待。即使代拆程序已完成、陳情住戶已安置妥善，市府仍會督促實施者妥善協助，期盼在保障各方權益的前提下，讓都市更新順利推動。