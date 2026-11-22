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▲錢奕璋今年才26歲，斯文外型吸引不少粉絲喜愛。（圖／翻攝自錢奕璋IG@mas14134）

▲林宏澤（左）、洪啟修（右）先前就曾合體拜票。（圖／翻攝自洪啟修IG@mas14134）

高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，因擁有立體五官和斯文氣質，神似韓星，所以即便還沒選上，也獲得「最帥里長」的封號。除了錢奕璋外，高雄前鎮區明孝里里長林宏澤以及鳳山區文衡里里長洪啟修也因長相帥氣出名，而這3人今（22）日把握選前最後黃金週，一起聯手掃街，讓當地選民嗨爆，直呼這是「期間限定男團」！26歲的里長候選人錢奕璋昨日在Threads在發文，宣布要與林宏澤、洪啟修聯手在高雄掃街：「錢奕璋表示今日掃街分2段路線，早上11點15分在岡山區的維仁路與維新路，下午5點整則在鳳山區的青年路二段與建國路三段，邀請大家共襄盛舉。消息曝光後，昨日就吸引上千名網友按讚。大家看了紛紛興奮留言：「期間限定新男團：里長Bro」、「如果他們同時追我的話要選誰好呢～」、「這是不是選里長了吧…是選男團」、「這什麼里長少年團嗎」、「太扯，已經跟麻麻說，偶之後要搬去高雄」、「期待合體影片，有機會的話，舞蹈來一段」、「三個本人都超帥！這正常嗎」據了解，錢奕璋是以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長，他的父親錢泓澍曾經發文表示，錢奕璋是家中么子，與哥哥錢奕橙經過四年的討論和醞釀，決定由弟弟投入地方選舉，並提出「一人當選，兩兄弟服務」的理念，共同協助分擔里民服務工作。至於32歲的林宏澤與38歲的洪啟修則是要競選里長連任，2人本來就是好兄弟，經常一起掃街拜票，這次合體錢奕璋想必是想衝高話題度，聯手一起吸引選民目光。