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以《彌迦書》經文祝福 教友盼「行公義、好憐憫」

蔣萬安17日才在同教堂點燈

民眾驚呼「突破靈糧堂」

九合一選舉倒數6天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（22）日前往新竹，替同黨新竹市長候選人莊競程站台，不過他上午先現身台北市大直的夏凱納靈糧堂領受祝福禱告。由於台北市長蔣萬安17日晚間才到同一教堂出席耶誕公益點燈活動，沈伯洋此次行程曝光後，也引發不少民眾討論，直呼他「突破」靈糧堂。從曝光的畫面可見，夏凱納靈糧堂舞台上顯示「為台北市長候選人沈伯洋祝福禱告」，並引用《彌迦書》6章8節：「祂向你所要的是什麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。」資深記者呂佳穎也在社群發文表示，她當時就在現場，並轉述沈伯洋說法，稱無論選舉結果如何，下次都會再到教會聽完整場宣講。值得注意的是，蔣萬安17日晚間也曾到夏凱納靈糧堂出席「尋光尋見愛」2026耶誕公益點燈活動，並在現場談及台北市相關施政。如今才相隔僅5天，沈伯洋也現身同一教堂參與祝福禱告，讓這場宗教行程在選前最後階段受到關注。沈伯洋上午結束教會行程後，隨即前往新竹市，與莊競程合體造勢。而靈糧堂行程曝光後，社群平台上已有不少民眾留言討論，大家紛紛表示「求神帶領台灣」、「求主賜給沈伯洋有從神而來的智慧」、「他今天去外省掛的靈恩派教會？」、「求主彰顯公義」、「太有趣而美妙！」、「沒想到沈伯洋可以突破靈糧堂」、「好感動」、「蔣宋美齡的教會，很藍、很藍的」、「對偏藍教會很難得」。