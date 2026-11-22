好天氣只剩明（23）日，隨著東北季風減弱，台灣各地氣溫逐漸回升，明天中南部高溫上看29度，但暖意恐怕維持不久，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，週二（24日）將有新一波鋒面通過，北台灣白天高溫恐從27度降至19度，濕涼天氣預計持續至週四（26日），週六（28日）為九合一大選投票日，中央氣象署預報，當天又有另一波東北季風增強，北部、東北部再度轉涼，但水氣相對較少，除了迎風面有局部降雨，其餘地區大致維持多雲到晴。
明天天氣中南部暖如初夏、早晚仍偏冷
天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，隨著地面高壓中心逐漸往日本附近東移，台灣周邊風向轉為偏東至東南風，加上中高層乾空氣移入，明天白天各地天氣穩定，大多維持晴到多雲，降雨機率偏低。
氣溫方面，明天將比今天更加溫暖，苗栗以北及東半部白天高溫可達24至27度，中南部則上看27至29度，白天陽光露臉，體感相當舒適。
不過，吳聖宇提醒，雖然白天氣溫回升，夜晚至清晨仍要留意輻射冷卻帶來的低溫。今晚至明天清晨，嘉義以北至宜蘭、花蓮都市地區低溫約16至18度，部分空曠地區甚至可能降至14度或以下；南部及台東都市地區低溫約19至21度，空曠地區則約16至18度，日夜溫差明顯。
週二鋒面通過 北部連3天有雨、高溫跌至19度
從中央氣象署公布的最新降雨趨勢圖顯示，週一全台降雨訊號不明顯，週二鋒面通過後，雨區主要集中在北部、東半部及部分中部山區。到了週三、週四（25日至26日），受到華南雲雨區影響，雨區進一步擴大，中部以北、東半部及部分南部山區都有降雨機會，其中北部、東北部及中部山區降雨較明顯。
這波東北季風也將帶來明顯降溫，吳聖宇預估，週二至週三各地氣溫再度下降，其中北台灣白天降溫最有感，苗栗以北至宜蘭高溫將降至19至21度，與週一最高27度相比，降幅最多可達8度。中部及花東地區高溫約22至25度，南部則仍有26至29度，受到東北季風影響相對較小，呈現北部濕涼、南部相對溫暖的天氣型態。
11/28投票日東北季風再增強、北部轉涼有雨
週六投票日，另一波東北季風又將增強，北部、東北部再度轉涼，氣象署預報員張承傳指出，這波東北季風與週二至週四的濕涼天氣不同，水氣相對偏少，降雨主要集中在基隆北海岸、東半部及恆春半島，大台北地區、北部山區也有零星短暫雨機會，其餘地區大多維持多雲到晴，中南部天氣相對穩定。氣溫方面，週六投票日北台灣高溫約24度。
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天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，隨著地面高壓中心逐漸往日本附近東移，台灣周邊風向轉為偏東至東南風，加上中高層乾空氣移入，明天白天各地天氣穩定，大多維持晴到多雲，降雨機率偏低。
氣溫方面，明天將比今天更加溫暖，苗栗以北及東半部白天高溫可達24至27度，中南部則上看27至29度，白天陽光露臉，體感相當舒適。
不過，吳聖宇提醒，雖然白天氣溫回升，夜晚至清晨仍要留意輻射冷卻帶來的低溫。今晚至明天清晨，嘉義以北至宜蘭、花蓮都市地區低溫約16至18度，部分空曠地區甚至可能降至14度或以下；南部及台東都市地區低溫約19至21度，空曠地區則約16至18度，日夜溫差明顯。
從中央氣象署公布的最新降雨趨勢圖顯示，週一全台降雨訊號不明顯，週二鋒面通過後，雨區主要集中在北部、東半部及部分中部山區。到了週三、週四（25日至26日），受到華南雲雨區影響，雨區進一步擴大，中部以北、東半部及部分南部山區都有降雨機會，其中北部、東北部及中部山區降雨較明顯。
這波東北季風也將帶來明顯降溫，吳聖宇預估，週二至週三各地氣溫再度下降，其中北台灣白天降溫最有感，苗栗以北至宜蘭高溫將降至19至21度，與週一最高27度相比，降幅最多可達8度。中部及花東地區高溫約22至25度，南部則仍有26至29度，受到東北季風影響相對較小，呈現北部濕涼、南部相對溫暖的天氣型態。
11/28投票日東北季風再增強、北部轉涼有雨
週六投票日，另一波東北季風又將增強，北部、東北部再度轉涼，氣象署預報員張承傳指出，這波東北季風與週二至週四的濕涼天氣不同，水氣相對偏少，降雨主要集中在基隆北海岸、東半部及恆春半島，大台北地區、北部山區也有零星短暫雨機會，其餘地區大多維持多雲到晴，中南部天氣相對穩定。氣溫方面，週六投票日北台灣高溫約24度。