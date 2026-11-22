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▲黃仁勳（圖／美聯社／達志影像）

▲新加坡媒體發現，早在2023年12月，黃仁勳就曾與黃樂一同現身當地一家義大利餐廳。（圖／翻攝自Instagram＠perla.v_food）

輝達前執行長黃仁勳的婚外情風波持續延燒，美國《華爾街日報》21日再爆猛料，指出與黃仁勳傳出婚外情、涉嫌為中國從事間諜活動的女商人黃樂（Alice Huang），可能只是晶片走私網絡的「門面」，真正的幕後操盤手另有其人，是一名52歲的中國籍男子李明（Li Ming）。據《華爾街日報》引述知情人士報導，李明深度參與新加坡企業Megaspeed的重大決策，也涉及其他輝達晶片交易公司，是這個將受管制的輝達AI晶片走私進中國的跨國網絡核心人物。李明目前在新加坡交保中，住在中國大使館附近的一棟豪華別墅。李明究竟是誰？他早在2025年2月就因涉嫌非法轉運輝達晶片，在新加坡遭到起訴。根據新加坡警方說明，李明在2023年11月與美國伺服器大廠美超微（Super Micro）的兩次溝通中，謊稱他控制的公司Luxuriate Your Life會保留購買的伺服器，再出租給其他公司，還謊稱自己是該公司員工。這批伺服器金額高達約1.4億美元，實際上卻被運往馬來西亞，再轉送到未具名的第三地點。除了詐欺罪，李明還被控在2024年6月未經授權使用華僑銀行的公司帳戶收付款，觸犯新加坡《電腦濫用法》，之後又被追加詐欺性交易罪名。至於李明與黃樂的關係，知情人士透露，李明與黃樂及黃樂的丈夫康偉（Kang Wei）已合作多年。黃樂夫婦2021年成立雲端運算企業「世紀瓏騰」，而李明在2023年1月的一張照片中，被介紹為這家公司的策略長。報導指出，拜登政府2022年限制先進輝達晶片出口中國後，李明與黃樂夫婦開始在東南亞建立合作網絡，向中國客戶提供先進運算能力，並收購一家中國電玩公司的新加坡子公司，更名為Megaspeed，由黃樂擔任董事。Megaspeed 2023年11月加入輝達雲端合作夥伴計畫，取得優先購買最新晶片的資格。知情人士表示，Megaspeed將伺服器運往馬來西亞，合法向阿里巴巴提供境外運算服務，但其中部分伺服器違反美國出口管制，被轉運至上海科技公司「世紀利通」。值得注意的是，黃樂至今並未遭任何國家起訴。Megaspeed強調業務合法，並稱黃樂已在2025年8月離職。新加坡當局則表示，曾因走私疑雲訊問黃樂，之後允許她離境，但禁止她再次入境。更令人關注的是，這個網絡似乎仍在運作。《華爾街日報》報導，Megaspeed在新加坡的業務陷入沉寂後，原經營團隊轉而經營2025年成立的Novagate Cloud，該公司今年前5個月就收到至少價值3億美元（約新台幣96億元）的輝達晶片相關設備。報導指出，這些過去未曾披露的關係顯示，協助中國企業縮小AI差距的行動，遠遠超出Megaspeed醜聞本身。事實上，新加坡這起輝達晶片案的調查範圍持續擴大，截至目前已有5人遭到起訴，第5名嫌犯在11月13日被控41項洗錢罪名，新加坡當局今年7月也查封了一棟價值5500萬新加坡元的豪宅。