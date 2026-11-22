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2縣市發布黃色燈號！強風影響持續至今晚

▲新北市淡水區列入強風特報黃色燈號。（圖／中央氣象署 cwa.gov.tw）

▲屏東縣恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉列入強風特報黃色燈號。（圖／中央氣象署 cwa.gov.tw）

黃色燈號注意事項整理！戶外物品應加強固定

受東北風偏強影響，中央氣象署今（22）日下午4時23分持續針對新北市、屏東縣發布「強風特報」黃色燈號。這波東北風預計持續影響至今晚，這兩個縣市局部地區可能出現平均風力6級以上，或陣風8級以上的強風，民眾外出應留意路樹、招牌及戶外物品掉落風險。《NOWNEWS》整理警戒縣市與防風注意事項，提醒民眾提高警覺。氣象署指出，本次強風特報影響時間自今（22）日下午持續至晚間，共有2個縣市列入黃色燈號警戒範圍，局部地區須留意較強陣風。氣象署提醒，發布黃色燈號代表民眾應提高警覺，戶外活動時小心強風吹落路樹、不堅固建築物或其他固定物，例如鐵皮屋、貨櫃及電線桿等。戶外工作者應注意自身安全，並加強固定戶外物品；行車時減速慢行，也要留意大眾運輸可能因強風出現延誤。