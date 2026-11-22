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▲味全龍今年初延攬古久保擔任一、二軍巡迴統籌教練，深入熟悉農場與球員狀態成為無縫接班的最大優勢。（圖／記者林子翔攝）

去年才率領樂天桃猿上演奇蹟下剋上勇奪總冠軍、卻在封王短短13天後無預警遭撤換而含淚離隊的日籍教頭，今年轉戰味全龍退居幕後擔任巡迴統籌教練後，竟又隨隊登頂完成個人「另類二連霸」。隨著總教練葉君璋傳出卸下兵符、轉任首席棒球總管（CBO）的消息傳出，古久保如今躍居接掌這支冠軍勁旅的頭號熱門人選，可望在一年之間，從「冠軍後被解約」一路走到「接掌衛冕軍」，寫下戲劇性的反轉人生。古久保2024年正式接掌樂天兵符，兩個球季例行賽累積124勝114敗，連續兩年帶隊闖進季後賽。2025年樂天在戰力與場外資源都不被看好的情況下，先於季後挑戰賽擊敗統一獅，再於台灣大賽以4勝1敗扳倒中信兄弟，拿下樂天集團接手桃猿後的首座總冠軍。古久保不僅成為中職史上第4位率隊奪冠的外籍總教練，也獲選年度最佳總教練。捕手出身的他重視投捕搭配、臨場細節及休息室氣氛，贏球後經常將功勞歸給選手，也因此獲得陣中球員信任。然而，樂天封王後不到兩周，球團就在桃園亞洲職棒交流賽結束後，突然宣布古久保卸下一軍總教練職務。多數球員與教練團直到當天才知道消息，古久保向團隊告別時一度落淚，陣中多名主力也在社群平台發文聲援。樂天高層事後坦承，結束合作關係的處理方式與後續溝通「不夠周全」。雖然球團對外定調雙方合意結束合作，突如其來的時間點仍引發強烈反彈，也讓古久保成為中職罕見「剛拿冠軍就離隊」的總教練。離開樂天後，古久保並未離開台灣。味全龍今年1月延攬他擔任一、二軍巡迴統籌教練，負責戰力銜接、球員培養與訓練計畫執行。相較一軍總教練，這項職務較少出現在鎂光燈下，卻讓他能深入了解味全農場、教練體系及不同階段球員的需求。味全球團當時特別肯定古久保溝通細膩、重視球員狀態，期待他以豐富的帶隊經驗協助整合一、二軍。結果味全本季重新奪回總冠軍，古久保也完成另類二連霸：前一年以樂天總教練身分登頂，今年則以味全教練團成員身分再次參與冠軍球季。如今葉君璋傳出卸下總教練職務已成定局，下一步可能轉任首席棒球總管（CBO），負責球隊長期建隊、選秀及戰力規畫；古久保則成為接任總教練的熱門人選。不過，味全球團目前仍表示相關人事尚在討論，待確定後才會統一公布。現年62歲的古久保健二擁有極為厚實的職棒資歷，球員時期他在日職近鐵猛牛效力長達18個球季，退役後執教足跡遍及日職近鐵、中日龍、養樂多燕子、歐力士猛牛、東北樂天金鷲以及韓職韓華鷹；自2019年跨海來台加盟富邦悍將以來，歷經樂天桃猿與味全龍的洗禮，早已對台灣棒球環境瞭若指掌。一年前，這位深受球員愛戴的「阿公」才在奪冠後含淚告別桃園球場；一年後，他卻憑藉扎實的幕後功力與冠軍氣場，即將迎來接掌另一支衛冕勁旅帥印的黃金契機。一旦味全龍正式官宣這項人事案，這不僅將是冠軍龍教練團的世代交棒，更將成為中華職棒近年最令球迷津津樂道的回歸戲碼。