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戴「奶昔大哥」帽登車掃 支持者圍到走不動

酸蘇巧慧封關談民調 李四川：法令好像對蘇家都沒用

九合一選舉進入最後階段，國民黨新北市長候選人李四川今（22）日上午在新北市長侯友宜陪同下前往永和車隊掃街，還特別戴上麥當勞「奶昔大哥」帽登上車掃車輛，造型吸睛。而李四川在現場遇到大批支持者爭相要求簽名、握手、合照，遲遲無法前進。受訪時，李四川也把矛頭指向民進黨對手蘇巧慧，針對其封關期間談及民調爭議，大酸「所有的法令好像對蘇家都沒有用」。李四川今上午頭戴麥當勞「奶昔大哥」帽抵達永和保福宮，與侯友宜共同展開「海納百川」永和車隊掃街，不少支持者立刻拿著帽子、旗幟要求簽名，也有人搶著握手、合照，讓他一度被人群團團包圍，在原地停留許久才得以前進。這是侯友宜第5度陪同李四川車掃。活動中，李四川也再次感謝侯友宜相挺，以及永和鄉親到場支持。侯友宜則表示，永和包括大陳都更、頂溪都更、萬大中和線及永和行政園區等建設，都需要持續推進，希望李四川憑藉工程專業加速完成，「所以李四川要加油，一定要凍蒜」。被問及蘇巧慧日前在台中替何欣純站台時，於民調封關期間談及民調內容，引發是否違反選罷法的討論，李四川認為，「這幾次，我一直認為所有的法令好像對蘇家都沒有用。」他表示，台灣是民主法治國家，如果蘇巧慧有違反《公職人員選舉罷免法》或其他相關法令，就應按照相關規定處理，相關爭議應回歸法律判斷。事實上，依《公職人員選舉罷免法》規定，投票日前10日起至投票時間截止前，不得發布、評論或引述有關候選人或選舉的民意調查資料。