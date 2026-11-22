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▲味全龍冠軍車隊今日下午浩浩蕩蕩遊行抵達松菸大道，在啦啦隊「小龍女」熱力開場後，臺北市長蔣萬安上台致詞難掩興奮之情。（圖／NOWNEWS攝影中心攝）

▲日前傳出葉君璋已確定交出總教練職務，有望轉任球團「首席棒球總管（CBO）」。（圖／NOWNEWS攝影中心攝）

▲日前傳出葉君璋已確定交出總教練職務，有望轉任球團「首席棒球總管（CBO）」。（圖／NOWNEWS攝影中心攝）

中華職棒味全龍今年在台灣大賽力克中信兄弟，勇奪隊史第6座總冠軍。球團今（22）日下午在台北市盛大舉辦封王大遊行，冠軍隊伍一路遊行至臺北大巨蛋旁的松菸大道舉行味全龍封王冠軍儀式，大批龍迷夾道歡迎。臺北市長蔣萬安也親自出席貴賓致詞，除了恭賀味全龍在自己任內第2度奪冠、並於啟用後的臺北大巨蛋捧起總冠軍獎盃外，更在台上高喊：「祝福味全龍下個賽季旗開得勝，讓冠軍繼續留在台北，好不好？」炒熱現場氣氛。味全龍冠軍車隊今日下午浩浩蕩蕩遊行抵達松菸大道，在啦啦隊「小龍女」熱力開場後，臺北市長蔣萬安上台致詞難掩興奮之情。他一開口便笑著向全場道賀：「首先，我要恭喜味全龍，拿下隊史第6冠！」蔣萬安感性表示：「身為資深龍迷，我非常榮幸能夠在我市長任內，第二度見證味全龍拿下總冠軍（2023、2026年）。身為市長，我更感到高興的是，能夠在我第一年完工啟用的大巨蛋，讓味全龍拿下總冠軍獎盃！」他強調，這份榮耀屬於所有球員、球團工作夥伴以及一路力挺的龍迷，最後更帶領全場龍迷齊聲高喊：「祝福我們味全龍，在下一個賽季旗開得勝，讓冠軍繼續留在台北，好不好？」現場群眾立刻報以震天價響的「好！」聲浪，氣氛嗨到最高點。在封王喜悅之餘，外界最關注的莫過於冠軍總教練葉君璋是否確定卸下兵符。有消息傳葉君璋已確定交出總教練職務，有望轉任球團「首席棒球總管（CBO）」，而一軍主帥一職則極可能由今年獲聘擔任一、二軍巡迴統籌教練、去年曾率樂天桃猿奪冠的日籍教頭古久保健二接任。針對教練團異動傳聞，味全龍方面並未多談，領隊丁仲緯表示職位都還在討論中，有結果會向外界公布。此外，味全龍球團也於本周末在天母棒球場盛大舉辦「2026味全龍感謝祭」，儘管觀眾席正進行整修，球團巧妙將整片外野草皮打造成大型棒球主題音樂派對，門票開賣當日即告完售，吸引近3000名球迷鋪上野餐墊同樂。感謝祭舞台一口氣安排超過30組精彩演出，由小龍女超人氣Captain李多慧打頭陣引爆尖叫，林襄、Yuri、小映、金娜妍等超過20名小龍女接力唱跳饒舌，加上樂團胖虎PUNKHOO、歌手小球（莊鵑瑛）以及許博閎、張祐銘、李致霖、李超、楊鈺翔、潘信安等6名龍隊「唱將」輪番獻聲，壓軸更由韓國DJ TRIDE & DJ GG改編味全龍經典應援曲帶動全場大合唱；晚間回歸的「夜宿天母球場」活動，更迎來隊長小映與副隊長林襄驚喜現身帳篷區與球迷「道晚安」，為味全龍豐收的2026奪冠賽季畫下最溫馨圓滿的句點。