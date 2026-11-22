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台股上週經歷36年單周最重下跌，讓行政院昨（21）日邀集財經部會討論對策，由金管會祭出限空令3.0。今（22）日也傳出，證交所邀集10家大型券商研商救市措施，目前已朝將融資擔保維持率由130%調降至120%的方向取得共識，全案須經金管會確認，目標在明（23）日上路，若成案將短期解決「斷頭危機」。融資擔保維持率是投資人融資買股時，帳戶擔保品價值與借款金額的比例，觸發券商「追繳保證金」門檻由 130% 調降至 120%，代表股價下跌時，融資戶可以承受更大的跌幅才不會立刻收到追繳通知，短期內有助於緩解「斷頭」賣壓。證交所截至目前為止，尚未對外說明。據交易所「台股儀表板」的資料顯示，截至20日止，整體台股市場擔保維持率為151.78％、追繳戶數6,462戶、追繳金額64.64億元；而在不限用途擔保維持率，則還是高達220.72%。據證交所統計，台股上週合計重摔7641.83點，創下有史以來最慘烈紀錄，跌幅達17.5％，為1990年來最大單週跌幅，也就是36年來最大跌幅。