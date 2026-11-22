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肯德基：「麻油紙包雞」飯加量不加價！1元原味蛋撻加購優惠

▲肯德基「麻油紙包雞」單點136元、個人餐169元。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

必勝客：「黑麻油嫩雞野菇燉飯、青花椒香麻烤雞」新品

川香麻奶雪花牛筆管麵」，朝天椒、 花椒堆疊出香麻辛辣風味，結合滑順奶油的溫辣也很吸引人。



▲「黑麻油嫩雞野菇燉飯」、「川香麻奶雪花牛筆管麵」，皆單點189元。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）



11月24日至12月21日限時優惠：



◾️青花椒雙人分享餐「青花椒香麻烤雞（8翅8腿）＋茉香柚茶 x 2」333元



◾️青花椒翅腿XL餐「青花椒香麻烤雞（4翅4腿）＋茉香柚茶」239元



▲必勝客新品「青花椒香麻烤雞」也開吃。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）



天氣變冷別只會吃火鍋，速食品牌也推出抗寒暖胃新品，肯德基再度攜手台酒，回歸開賣神級人氣單品「麻油紙包雞」，濃郁的麻油酒香搭配雞汁風味飯，今年還有「飯加量不加價」優惠；購買XL餐享1元加購原味蛋撻。必勝客則全新推出「黑麻油嫩雞野菇燉飯」、還有「青花椒香麻烤雞」嚐鮮。《NOWNEWS今日新聞》整理最新速食優惠一覽。肯德基與台酒公司聯名的「麻油紙包雞」，一直是許多速食控冬季必吃的暖胃單品。嚴選胡麻油爆香薑母，揉合台酒經典的紅標米酒熬製靈魂醬汁，並採用高溫封烤技術鎖住鮮嫩肉汁。隨餐還會附上米酒包，讓消費者自由調整濃淡。社群Threads上還有內行人分享「神級吃法」討論度極高。推薦要將紙包底部的濃郁精華醬汁與鮮嫩雞肉、杏鮑菇，豪邁地全部倒入大碗「雞汁風味飯」中拌勻。網友直呼：「醬汁拌飯真的無敵，連吃兩碗都不夠」、「米酒香加上雞汁的鹹香，這飯配得太神了」。尤其今年回歸，官方祭出必勝客看準冬季「補冬」商機，「必勝食堂」開賣全新個人主餐「黑麻油嫩雞野菇燉飯」。把台味麻油雞融入義式燉飯中，以純正黑麻油低溫慢煸老薑片、油香濃郁包覆米飯，搭配鮮嫩Q彈的去骨雞腿塊、金針菇、杏鮑菇與蘑菇等三種鮮菇，創意吃補。另外還有「