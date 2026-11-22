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▲味全龍今日舉辦封王遊行，天母球場擠滿大批龍迷。（圖／味全龍提供）

中華職棒味全龍奪下2026年度總冠軍，今（22）日盛大舉辦「2026味全龍封王遊行」，以「龍耀臺北」為主題，邀請球員、教練團與廣大球迷共同分享奪冠喜悅。冠軍車隊下午2時自天母棒球場出發，巡遊臺北市主要道路，最終抵達臺北大巨蛋旁松菸大道，舉行冠軍慶祝儀式。整場遊行沿途吸引超過萬名龍迷及市民朋友熱情參與，讓臺北街頭洋溢熱烈的冠軍慶祝氛圍。封王遊行自天母棒球場正式啟程，龍隊球員與教練團搭乘冠軍車隊走上臺北街頭，沿線聚集大批熱情球迷，揮舞應援旗幟、手持加油看板迎接冠軍英雄，球員們也不斷向民眾揮手致意，與龍迷近距離分享奪冠喜悅，此起彼落的歡呼聲與應援聲，展現龍迷對球隊的熱情支持。遊行途中，味全龍球團特別邀請臺北市長蔣萬安共同參與封王慶祝活動，冠軍車隊行經臺北市政府時，全體隊職員與市長一同合影留念。味全龍長期深耕臺北，以天母棒球場及臺北大巨蛋作為重要主場據點，持續推動棒球運動與城市應援文化，也藉由此次封王遊行，與臺北共同見證屬於味全龍的冠軍榮耀。冠軍車隊最終抵達臺北大巨蛋旁松菸大道，現場聚集大批龍迷熱情迎接，將封王遊行氣氛推向最高潮。味全龍球團表示，感謝臺北市政府及相關單位對本次封王遊行的支持與協助，更感謝所有龍迷一路相挺。這座總冠軍不僅是球隊的重要里程碑，更是與所有龍迷共同創造的珍貴榮耀。未來味全龍將持續深化與臺北城市及在地社區的連結，帶著球迷的支持與期待，繼續朝下一個目標邁進。