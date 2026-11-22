44歲資深主持人楊千霈今年已第17度接下金馬獎星光大道（紅毯）主持工作，她今（22）晚搭檔黃迪揚，身穿白色碎鑽禮服現身。只見楊千霈的禮服不僅大露背，正面胸口也有裂縫，好身材若隱若現，得體又性感。而楊千霈今年一樣台風超穩，不僅中英文流利，廣東話也可以聊上幾句，讓觀眾讚爆。
楊千霈露背禮服超美！主持紅毯台風被讚爆
楊千霈可以說是金馬獎紅毯御用主持人，多次的主持經驗讓她上陣表現游刃有餘。而楊千霈今日也盤起頭髮，身穿白色碎鑽禮服，露出美背以及雙肩，還有纖細腰線，整個人看起來相當有氣質。
而楊千霈不僅精通國台語，英語也相當流利，還會說一點廣東話，與今晚的頒獎典禮主持人柯煒林一起聊天時，還陪柯煒林一起喊廣東話的「加油！加油！加油！」幫柯煒林打氣，非常貼心。粉絲見狀也紛紛稱讚楊千霈的表現：「楊千霈真的還是好美」、「楊千霈台風超穩，不愧是紅毯御用主持人」。
📌2026年第63屆金馬獎頒獎典禮&轉播資訊
•地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道8段99號）
•日期：2026年11月22日（日）
•時間：17:00 星光大道、18:30 頒獎典禮
•直播平台：
電視直播➤台視
網路直播➤MyVideo、LINE TODAY、金馬獎官方YouTube、台視YouTube
海外直播➤StarHub（新加坡）、astro（馬來西亞、汶萊）
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楊千霈可以說是金馬獎紅毯御用主持人，多次的主持經驗讓她上陣表現游刃有餘。而楊千霈今日也盤起頭髮，身穿白色碎鑽禮服，露出美背以及雙肩，還有纖細腰線，整個人看起來相當有氣質。
而楊千霈不僅精通國台語，英語也相當流利，還會說一點廣東話，與今晚的頒獎典禮主持人柯煒林一起聊天時，還陪柯煒林一起喊廣東話的「加油！加油！加油！」幫柯煒林打氣，非常貼心。粉絲見狀也紛紛稱讚楊千霈的表現：「楊千霈真的還是好美」、「楊千霈台風超穩，不愧是紅毯御用主持人」。
•地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道8段99號）
•日期：2026年11月22日（日）
•時間：17:00 星光大道、18:30 頒獎典禮
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