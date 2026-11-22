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第63屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，新任金馬執委會主席張震今日率先亮相，首度以主席身分迎接這場華語影壇盛會。被問到是否緊張，他態度從容表示「還好」，並透露自己已看過所有入圍作品，希望成為不同地區電影人之間的橋樑，讓大家透過金馬相聚交流。張震表示，自己並未特別向歷任主席李安、李屏賓等人請教，原因是金馬團隊早已累積豐富經驗，各項工作也有成熟的運作方式。他認為自己在其中更像是一座橋樑，「希望藉由這樣的機會，讓更多各地不同的電影人相聚一堂，我覺得這是非常好的。」正式接下主席重任後，張震也花費不少時間看片，所有本屆入圍作品都沒有錯過。他觀察，今年參賽電影的類型及創作面貌相當多元，每一年出現的作品都不同，也讓金馬不斷迎來新的電影人。除了每年一度的頒獎典禮，張震也希望外界能關注金馬奇幻影展、金穗獎及金馬影展等不同活動，讓電影創作者獲得更多被看見的機會。本屆金馬也找回張艾嘉、李安及李屏賓3位歷任主席，與張震一同齊聚典禮，象徵金馬精神持續傳承。第63屆金馬獎頒獎嘉賓豪華陣容盛大公開 張艾嘉、李安、李屏賓、張震 四任主席聚首談到擔任主席後的忙碌程度，張震透露，昨晚直到9點多仍在打電話處理相關事務，許多部分都還在學習，也難免會遇到不同意見，因此現階段會盡量配合團隊，共同把典禮完成。張震前一晚也出席入圍酒會，與電影人輕鬆交流，認識不少新導演及演員。他笑說，酒會現場氣氛相當熱情，自己也主動向許多人打招呼；若真的看到特別喜歡的作品，未來會再私下與創作者深入聊聊，目前則將注意力放在本屆金馬電影上。被問到是否感受到主席職位帶來的「社交強度」，張震笑稱交流多是好事。至於金馬近來透過短影音Reels介紹入圍者，他坦言自己可能年紀較長，「不是它的TA」，未必能完全接收到其中的訊息，不過仍肯定這種新穎形式，認為短影音能讓更多觀眾快速接觸作品、認識新的電影人。第63屆金馬獎星光大道於今日下午5點開始，典禮晚間6點30分登場；張震也將與本屆評審團主席張艾嘉共同揭曉最佳劇情片，為他接任主席後的首屆金馬畫下重要一筆。